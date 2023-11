Chińskie firmy mają problem z dostępem do kart graficznych GeForce RTX 4090, które mogłyby służyć do wspomagania sztucznej inteligencji i rozwijaniu projektów militarnych. Niektóre zakłady znalazły na to sposób i modyfikują karty do grania.

GeForce RTX 4090 to nie tylko wymarzony sprzęt dla graczy, ale też jedna z najpotężniejszych kart graficznych. Nieprzypadkowo Stany Zjednoczone zakazały sprzedaży kart do Chin – sprzęt mógłby służyć do wspomagania sztucznej inteligencji i rozwijaniu projektów militarnych. Wygląda na to, że nie jest to poważnym problemem dla wschodniego mocarstwa i niektóre firmy dostarczają taki sprzęt na masową skalę.

W Chinach przerabiają karty graficzne

Niedawno branżowe media obiegły zdjęcia z chińskiej fabryki, która zajmuje się przerabianiem kart graficznych GeForce RTX 4090. Zakład miał skupować masowe ilości kart a następnie demontować układy graficzne Nvidia Ada Lovelace AD102 i kości pamięci GDDR6X, które posłużyłyby do opracowania nowych konstrukcji.



Karta graficzna GeForce RTX 4090 w wersji AI BLOWER

Nowe karty nie będą służyć graczom. I_Leak_VN opublikował zdjęcia nowych kart graficznych GeForce RTX 4090 AI, które pojawiły się na chińskich forach - to specjalne wersje GeForce RTX 4090, które zostały przystosowane z myślą o montażu w systemach obliczeniowych do wspomagania sztucznej inteligencji.

Karty GeForce RTX 4090 AI wykorzystuje chłodzenie z turbiną (blower), które sprawdzi się w konfiguracjach wyposażonych w kilka kart graficznych. Do dyspozycji oddano cztery wyjścia wideo, a zasilanie doprowadza wtyczka 12VHPWR umieszczona z tyłu płytki drukowanej (takie umiejscowienie ułatwia podłączenie sprzętu).



W fabryce znajdują się całe pudła kart graficznych podpisanych jako GeForce RTX 4090 AI

Na opublikowanych zdjęciach widać całe pudła kart graficznych. Można zatem wnioskować, że z Chinach znajduje się sporo chętnych na taki sprzęt i nowe wersje kart GeForce RTX 4090 AI są produkowane na masową skalę. Ciekawe jak to wpłynie na rynek kart graficznych, bo w Polsce już zaczęły się problemy z dostępnością kart GeForce RTX 4090.

Źródło: X @ I_Leak_VN