Karty graficzne GeForce RTX 3080 i RTX A6000 po dłuższym użytkowaniu mogą mieć problem z chłodzeniem. W sieci pojawiły się niepokojące doniesienia na temat degradacji komory parowej w referencyjnych modelach Nvidii.

Problemy z działaniem kart graficznych to ostatnio głośny temat. Pisaliśmy o palących się wtyczkach zasilania w modelach GeForce RTX 4090 i awariach referencyjnych modeli Radeon RX 7900 XTX. Okazuje się, że niepokojące awarie mogą też dotykać starsze modele.

Problemy z chłodzeniem w kartach GeForce RTX 3080 i RTX A6000

Jeden z użytkowników koreańskiego forum QuasarZone opublikował post, w którym zwrócił uwagę na nietypową usterkę chłodzeń w referencyjnych kartach graficznych GeForce RTX 3080 i RTX A6000.

Użytkownik zwrócił uwagę na nietypową deformację, która pojawiła się na niklowanej podstawie komory parowej w obydwóch kartach. Usterka najpewniej wynika z reakcji chemicznej, pojawiającej się przy dłuższym użytkowaniu sprzętu (obydwie karty zadebiutowały 3 lata temu).

Użytkownik zainteresował się tematem i postanowił bliżej przyjrzeć się nietypowej usterce. Konieczne było otworzenie komory parowej i pobranie próbek metalu.

Szczegółowa analiza wykazała niepokojące zmiany. W miedzi wykorzystanej do budowy komory parowej może zachodzić reakcja utleniania (charakterystyczny niebieski kolor). Problem wydaje się poważny. Utlenianie miedzi zmniejsza wytrzymałość metalu, co może prowadzić do uszkodzenia całej komory parowej.

Usterka mogła pojawić się pod wpływem uszkodzenia elementu i dużego ciśnienia wewnątrz komory parowej. W środku znajduje się czynnik chłodniczy, który wspomaga odprowadzanie ciepła poprzez reakcję parowania i skraplania. Nieszczelność lub pęknięcie materiału właśnie mogło doprowadzić do wycieku czynnika chłodniczego i utlenienia metalu.

Opisany przypadek wydaje się niepokojący, ale nie wiadomo jak często występują podobne usterki (póki co potwierdzono tylko przypadki właśnie z kartami GeForce RTX 3080 i RTX A6000 z komorą parową). Problemem może okazać się identyfikacja usterki. W przypadku używanych modeli można przyjrzeć się chłodzeniu, jednak nie każdy będzie chciał demontować chłodzenia (zwłaszcza jeśli sprzęt znajduje się na gwarancji).

Źródło: Quasar Zone, Tom's Hardware