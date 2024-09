Jeżeli chodzi o obudowy komputerowe, to ludzi można podzielić na trzy grupy – Tych, których one kompletnie nie interesują. Tych, co potrzebują jak najwięcej LEDów oraz na tych co uważają, iż rozmiar ma znaczenie. Dzisiaj proponujemy coś dla osób z ostatniej grupy.

Choć obudowy Full Tower potrafią imponować swoim rozmiarem i możliwościami, to część użytkowników bardziej ceni sobie rozwiązania bardziej kompaktowe. Wiele tego typu konstrukcji zazwyczaj musi iść na jakieś kompromisy – rozmiar płyty głównej, chłodzenia czy karty graficznej. Jednak pewna chińska firma postanowiła połączyć niewielkie rozmiary z możliwościami. Przed Wami Shanlin Flash Scale G300 “small steel cannon”.

Zacznijmy od tego, że sama obudowa ma pojemność 16,8 litra i wymiary 345 × 188 × 260 mm. Pomimo tak niewielkiej przestrzeni, można w niej zamontować płytę główną micro ATX oraz kartę graficzną do 340 mm. Jeżeli chodzi o zasilacz, to w obudowie zmieści się standardowa jednostka ATX. W takim scenariuszu możemy w obudowie zamontować chłodzenie (powietrzne) o wysokości do 164mm.

Co ciekawe, gdy zdecydujemy się na PSU w formacie SFX(-L), to otrzymamy możliwość montażu chłodzenia AiO z radiatorem 240/280 mm. Ponadto we wnętrzu znajdzie się nadal miejsce na jeden wentylator na tyle obudowy (120mm, o grubości do 25mm). A czym poza tym cechuje się obudowa?

Flash Scale G300 posiada przedni, górny i boczny panel z siateczką typu mesh, oraz uchwyt do przenoszenia całej konstrukcji. W przypadku tej obudowy złącza wejścia/wyjścia i przycisk zasilania zostały przeniesione na dolny bok. Znajdziemy tam dwa porty USB 3.2 typu A (5 Gb/s), dwa porty USB 2.0 typu A, port USB 3.2 Gen 2 typu C i gniazdo combo jack.

Shanlin Flash Scale G300 “small steel cannon” na ten moment dostępny jest wyłącznie w sprzedaży w Chinach (na platformie jd.com) w cenie 349,00 juanów (około 189,00 złotych netto). Najprawdopodobniej w przyszłości będziemy mogli zakupić tę obudowę w serwisie Aliexpress (gdyż już można tam spotkać inne konstrukcje tego producenta).

A co Wy myślicie o takiej obudowie? Jak oceniacie ją w porównaniu do chociażby Cooler Master NR200P? Zapraszamy do wyrażania swojej opinii w sekcji komentarzy!

