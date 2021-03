Cooler Master MasterBox NR200P to obudowa przeciwieństw - skrzynka zainteresuje te osoby, które budują miniaturowy komputer, ale nie chcą rezygnować z dobrej wydajności.

Miniaturowe obudowy nie są niczym nowym, ale ostatnio przeżywają swego rodzaju renesans. Dzieje się tak dlatego, że producenci przygotowują coraz ciekawsze propozycje – takie skrzynki są adresowane nie tylko do użytkowników domowych lub biurowych, ale często mają zainteresować wymagających klientów, w tym przede wszystkim graczy.

Niedawno taka konstrukcja pojawiła się w ofercie firmy Cooler Master - model MasterBox NR200/NR200P to chyba jedna z najpopularniejszych mini obudów ostatnich miesięcy. Czy rzeczywiście jest taka dobra, jak sugerują opinie w sieci? Postanowiliśmy to sprawdzić!

Czym się różnią obudowy Cooler Master MasterBox NR200 i NR200P?

W ofercie producenta znajdziemy dwie podobne obudowy: MasterBox NR200 i MasterBox NR200P. Czym się różnią?

Model Cooler Master MasterBox NR200 Cooler Master MasterBox NR200P Typ ITX ITX Materiały Stal, tworzywa sztuczne Stal, tworzywa sztuczne, szkło Wymiary i waga 376 x 185 x 292 mm – 4,6 kg 376 x 185 x 292 mm – 5,1 kg Standard płyt głównych mini-ITX, mini-DTX mini-ITX, mini-DTX Miejsca na napędy/panele brak brak Panel I/O » 2x USB 3.0

» 1x audio

» przycisk do włączania

» przycisk do restartowania » 2x USB 3.0

» 1x audio

» przycisk do włączania

» przycisk do restartowania Miejsca na dyski 2,5 i 3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala

» 1x 3,5 cala » 2x 2,5 cala

» 1x 2,5/3,5 cala

» 1x 3,5 cala Miejsca na karty rozszerzeń 3x 330 mm 3x 330 mm Miejsca na wentylatory » Góra: 2x 120 mm

» Bok: 2x 120/140 mm

» Dół: 2x 120 mm

» Tył: 1x 92 mm » Góra: 2x 120 mm

» Bok: 2x 120/140 mm

» Dół: 2x 120 mm

» Tył: 1x 92 mm Fabrycznie zainstalowane wentylatory » Góra: 1x SickleFlow 120 » Góra: 2x SickleFlow 120 Miejsca na chłodnice » Góra: 240 mm

» Bok: 240/280 mm

» Góra: 240 mm » Góra: 240 mm

» Bok: 240/280 mm

» Góra: 240 mm Maksymalna wysokość chłodzenia CPU 155 mm 155 mm Filtry przeciwkurzowe » Lewy bok: plastikowy (magnetyczny)

» Prawy bok: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: plastikowy (magnetyczny) » Lewy bok: plastikowy (magnetyczny)

» Prawy bok: plastikowy (magnetyczny)

» Dół: plastikowy (magnetyczny) Maty wyciszające brak brak Maksymalna długość zasilacza do 130 mm (SFX/SFX-L) do 130 mm (SFX/SFX-L) Ścianki » Przód: metalowy

» Lewy bok: blaszany

» Prawy bok: blaszany » Przód: metalowy

» Lewy bok: blaszany / hartowane szkło

» Prawy bok: blaszany Dodatkowe brak » riser PCI-Express x16 Cena 370 złotych 470 złotych

Obydwa modele bazują na tej samej konstrukcji. MasterBox NR200P oferuje bogatsze wyposażenie – w zestawie znajdziemy wymienny panel boczny z hartowanego szkła, drugi wentylator oraz riser PCI-Express x16 do pionowego montażu karty graficznej.

Cena obudowy Cooler Master MasterBox NR200P

Bogatsze wyposażenie oczywiście ma przełożenie na wyższą cenę - obudowa CoolerMaster MasterBox NR200P kosztuje około 470 złotych. Wersja MasterBox NR200 jest „stówkę” tańsza (w polskich sklepach można ją znaleźć za około 370 złotych).

Cooler Master MasterBox NR200P

Do naszej redakcji trafiła obudowa MasterBox NR200P w klasycznym, czarnym kolorze, ale w sprzedaży występuje też biała edycja (w sam raz dla osób składających zestaw w jasnej kolorystyce – takie konfiguracje ostatnio cieszą się sporym zainteresowaniem).

Skrzynka jest dużo mniejsza od standardowych modeli typu tower (jej wymiary można porównać do dużego pudła z zasilacza lub chłodzenia AiO). Producent postawił na stonowaną stylistykę, przez co na pierwszy rzut oka wygląda dosyć niepozornie. Z drugiej strony taki design powinien idealnie wkomponować się w stanowisko pracy lub grania.

MasterBox NR200P różni się od standardowych obudów również pod względem rozplanowania elementów. Na froncie znalazł się panel z litej blachy (bez żadnych otwórów wentylacyjnych, jak to zwykle bywa w przypadku większych modeli typu tower).

Panel ze złączami umieszczono na krawędzi górnego panelu – wyprowadzono tutaj dwa porty USB 3.0 oraz złącze combo audio (obsługujące słuchawki i mikrofon). Większy przycisk pośrodku służy do włączania komputera, a mniejszy po lewej stronie do jego restartowania.

Na górze znalazł się panel z drobnej siatki mesh, pod którym można zainstalować dwa wentylatory. Szkoda, że jest plastikowy (zdecydowanie lepiej sprawdziłby się wytrzymalszy panel z metalu, jak na innych ściankach).

Model MasterBox NR200P jest dostarczany z dwoma panelami bocznymi.

Standardowo zainstalowano tutaj blaszaną ściankę z perforacją, która powinna przełożyć się na lepszą wentylację komponentów (pod spodem znalazł się wygodny, magnetyczny filtr przeciwkurzowy, a także stelaż do montażu dodatkowych wentylatorów). W razie potrzeby można ją wymienić na panel z hartowanego szkła, co pozwoli lepiej wyeksponować wnętrze PC-ta.

Po drugiej stronie bez niespodzianek – znajdziemy tutaj taki sam, blaszany panel z perforacją (też z magnetycznym filtrem przeciwkurzowym).

Nim zajrzymy do środka, warto jeszcze zajrzeć na spód obudowy. Prawie całą ściankę obejmuje magnetyczny filtr powietrza – to wygodne rozwiązanie, bo w razie potrzeby można go łatwo wyjąć i oczyścić. Na rogach znajdziemy plastikowe nóżki z gumowymi podkładkami. Co ciekawe, producent udostępnia na swojej stronie projekty alternatywnych „stopek”, które można wydrukować na drukarce 3D i podmienić. Ciekawy pomysł dla osób zainteresowanych modowaniem sprzętu.

Cooler Master MasterBox NR200P - jakie podzespoły zmieszczą się w obudowie?

MasterBox NR200P zalicza się do miniaturowych obudów, ale jej wnętrze zostało naprawdę nieźle przemyślane. Uwagę zwraca bardzo dobra jakość wykonania i grube blachy.

W środku zmieści się płyta główna formatu mini-ITX lub nieco większa mini-DTX (maksymalnie może ona mieć wymiary 244 x 226 mm).

Jak wygląda kwestia montażu karty graficznej? Przy standardowym położeniu może być to nawet 3-slotowa konstrukcja o długości do 330 mm (czyli w praktyce zmieszczą się tutaj prawie wszystkie topowe modele, wliczając w to większość niereferencyjnych wersji GeForce RTX 3090 i Radeon RX 6900 XT).

Oprócz tego przewidziano możliwość pionowego montażu karty (w modelu NR200P jest dodawany nawet specjalny riser PCI-Express 3.0 x16). Warto jednak zaznaczyć, że może ona mieć tylko dwa śledzie (chłodzenie może być wyższe). Dodatkowo przy takim ułożeniu cooler CPU może mieć maksymalnie 76 mm wysokości, a na tylnej ściance nie zamontujemy wentylatora.

Co wyróżnia nową obudowę Cooler Mastera to też miejsce na zasilacz. Konstrukcja została bowiem przystosowana do mniejszych jednostek formatu SFX lub SFX-L (ten drugi ograniczy miejsce na jeden wentylator) – nie są one tak popularne, jak standardowe modele ATX, aczkolwiek można znaleźć na rynku udane propozycje (np. testowany przez nas model Chieftec CSN-550C).

Gdyby tego było mało, producent udostępnia również projekt niestandardowej ramki na zasilacz ATX, którą można wydrukować na drukarce 3D. Przy obsadzeniu większego jednostki musimy się liczyć z ograniczonym miejscem na kartę graficzną (wtedy może mieć do 240 mm długości) lub zabudową górnego miejsca na wentylator.

Jak wygląda kwestia miejsca na dyski? Śmiało można powiedzieć, że projektanci wykorzystali dostępną przestrzeń praktycznie do maksimum.

Na przedniej ściance można umieścić dwa 2,5-calowe nośniki – producent zastosował tutaj wygodne mocowanie na gumowych podkładkach tłumiących drgania.

To jednak nie koniec, bo na koszyku na zasilacz przewidziano miejsce na dysk 2,5 lub 3,5 cala (też zastosowano mocowanie na podkładkach antywibracyjnych)…

...a kolejny model 3,5 cala można przykręcić do bocznego stelażu (też z użyciem podkładek tłumiących drgania). Dysk w takiej pozycji ogranicza miejsce na boczne wentylatory i kartę graficzną.

Na koniec pozostało jeszcze omówić kwestię wentylacji podzespołów… która też robi wrażenie (szczególnie jak na tak małą obudowę).

W środku zmieści się cooler CPU o wysokości do 155 mm (po montażu szklanego panelu do 153 mm, a karty graficznej w pionowym ułożeniu do 76 mm).



Obydwa wentylatory zostały wyposażone w druciane grille - dzięki nim nie musimy się obawiać o przypadkowe włożenie przewodu w łopatki

W zestawie znajdują się dwa modele Cooler Master SickleFlow 120 (w modelu NR200 tylko jeden), ale obudowa pozwala na montaż nawet siedmiu „śmigiełek”:

2x 120 mm na górze (przy montażu zasilacza SFX-L lub ATX tylko jedno miejsce)

2x 120 mm na dole (przy 2,5-slotowych kartach producent zaleca modele typu slim)

2x 120/140 mm na bocznym stelażu (niedostępne przy montażu dysku 3,5 cala lub pionowym ułożeniu GPU)

1x 92 mm z tyłu (niedostępne przy pionowym ułożeniu GPU)

Gdyby tego było mało, na dole można zainstalować chłodnicę 240 mm, a z boku 240 lub 280 mm (zamiennie z pionowym montażem GPU/dyskiem 3,5 cala). Nie musi być to jednak zestaw AiO - w miejscu na 2,5-calowy nośnik można również zainstalować pompę z customowego układu LC.

Cooler Master MasterBox NR200P - montaż komputera

W obudowie zainstalowaliśmy nowoczesną konfigurację, która może służyć jako przykład wydajnego (i gorącego) komputera do gier.

AMD Ryzen 7 3700X to model ze średniej półki, który został wyposażony w 8 rdzeni/16 wątków. Układ cechuje się współczynnikiem TDP na poziomie 65 W (do chłodzenia wykorzystaliśmy standardowy cooler AMD Wraith Prism z podświetleniem RGB LED)

Za podstawę zestawu posłużyła miniaturowa płyta główna ASUS ROG Crosshair VIII Impact. Model formatu mini-DTX (trochę szerszy od mini-ITX) oferuje bogaty zestaw portów, który pozwoli na budowę wydajnego i nowoczesnego komputera.

Na płycie zainstalowaliśmy dwukanałowy zestaw pamięci ADATA XPG Spectrix D60G. Moduły oferują dobre parametry, a przy tym cechują się efektowną stylistyką (moduły przyozdobiono podświetleniem RGB LED).

Karta graficzna Radeon RX Vega 64 w niereferencyjnej wersji ASUS ROG Strix OC. Akcelerator korzysta z potężnego chłodzenia z trzema wentylatorami, a przy tym zalicza się do jednych z ciekawszych modeli.

W obudowie zainstalowaliśmy zasilacz Chieftec Compact CSN-550C - to model formatu SFX o mocy 550 W, który wyróżnia się całkowicie modularnym okablowaniem.

MasterBox NR200P to kompaktowa obudowa, więc wnętrze nie jest tak przestronne, jak w przypadku standardowych obudów typu tower. Jak na swoje rozmiary jest jednak bardzo przemyślane i w środku zmieści się wydajna konfiguracja sprzętowa. Sporym ułatwieniem jest możliwość demontażu boków, przedniej ścianki, góry i dołu.

Podczas składania komputera trzeba się trochę napracować i „nagimnastykować”. Warto tutaj posiłkować się dołączoną instrukcją obsługi, która pomoże w odpowiednim ułożeniu części.

Montaż większość podzespołów wymaga użycia śrubokręta – przykręcana jest płyta, zasilacz i karty rozszerzeń. Jedynie w przypadku dysków i fabrycznych wentylatorów instalacja przebiega beznarzędziowo.

Największym wyzwaniem będzie ułożenie przewodów przy zasilaczu (szczególnie jeżeli zaopatrzymy się w większą kartę graficzną, która będzie zajmować więcej miejsca przy PSU). Pomocne mogą okazać się opaski na rzep i tzw. trytytki do przytrzymania przewodów. Sporym ułatwieniem jest również dodawany rozgałęziacz do podłączenia trzech wentylatorów 4-pin do jednego gniazda na płycie głównej.

Testy wentylacji - jak to wygląda w praktyce?

Testy wentylacji przeprowadziliśmy w fabrycznej konfiguracji - z dwoma wentylatorami Cooler Master SickleFlow 120 zamontowanymi na górnej ściance (obydwa zostały podłączone za pomocą rozgałęziacza do złącza CHA_FAN na płycie głównej, która odpowiadała za kontrolę prędkości obrotowej).

Chłodzenie procesora "na sztywno" ograniczyliśmy do 50%, a karty graficznej do 40%. W pomieszczeniu testowym panowała temperatura około 25 stopni Celsjusza.

Temperatury podzespołów - fabryczna wentylacja

[°C] mniej = lepiej

obciążenie

spoczynek Temperatura procesora

AMD Ryzen 7 3700X @ 50% RPM 81

39 Temperatura płyty głównej (chipset)

ASUS ROG Crosshair VIII Impact 65

60 Temperatura płyty głównej (VRM)

ASUS ROG Crosshair VIII Impact 46

39 Temperatura karty graficznej

ASUS ROG Strix Radeon RX Vega 64 @ 40% RPM 76

31 Temperatura dysku SSD

ADATA SP580 120 GB 41

41 Temperatura dysku HDD

WD Blue 320 GB 40

37

Fabryczna wentylacja naprawdę nieźle sobie poradziła sobie z wentylacją podzespołów (szczególnie, że MasterBox NR200P nie jest zbyt przestronną "skrzynką").

Cooler Master MasterBox NR200P – bo wydajny komputer wcale nie musi być duży

Cooler Master MasterBox NR200P to bez wątpienia jedna z najciekawszych obudów, jakie ostatnio przyszło nam testować - nie dlatego, że jest inna od standardowych konstrukcji typu tower, ale dlatego, że jest dobrze przemyślana, pomysłowa, a nawet innowacyjna.

MasterBox NR200P pozwoli na budowę miniaturowego komputera do zadań specjalnych. Co ważne, producent zadbał też o odpowiedni wygląd sprzętu – w sprzedaży występuje czarna i biała wersja kolorystyczna „skrzynki”, a w bogatszej wersji znajdziemy też panel z hartowanego szkła, przez który można wyeksponować wnętrze PC-ta.

Choć obudowa jest dosyć kompaktowych rozmiarów, wnętrze zostało dobrze przemyślane. Nie powinno być problemów z montażem wydajnej konfiguracji do grania (i to nawet z kartami pokroju GeForce RTX 3090 czy Radeon RX 6900 XT!). Jedynym mankamentem może być obsługa mniejszych zasilaczy SFX / SFX-L, aczkolwiek istnieje możliwość wydrukowania stelażu pod standardowe modele ATX. Musimy się jednak liczyć, że część elementów może ze sobą kolidować.

Nie zapomniano też o wentylacji podzespołów. Standardowe wyposażenie NR200P obejmuje dwa wentylatory 120 mm (i taka konfiguracja bez problemu poradziła sobie z „okiełznaniem” naszej platformy). W razie potrzeby można jednak dołożyć kolejne śmigiełka lub nawet pokusić się o instalację customowego chłodzenia wodnego. Newralgiczne miejsca rzecz jasna zabezpieczono filtrami powietrza.

Całkiem nieźle wygląda też kwestia ceny. Testowany model MasterBox NR200P kosztuje około 470 złotych, ale „stówkę” taniej można znaleźć wersję MasterBox NR200 (ze standardowym panelem bocznym, jednym wentylatorem i bez risera PCI-Express x16). Jak na mini obudowę o maxi możliwościach stawka wydaje się naprawdę dobra. Ba! Naszym zdaniem to jedna z najlepszych mini obudów dostępnych na rynku.

Cooler Master MasterBox NR200P - ocena końcowa:

design który może się podobać

opcjonalny panel boczny z hartowanego szkła

przemyślane rozplanowanie elementów

dużo miejsca na kartę graficzną

możliwość pionowego montażu karty graficznej

w zestawie riser PCI-Express x16

siedem miejsc na wentylatory (z czego już dwa w zestawie)

miejsce na chłodzenie wodne

wygodne filtry powietrza z boków i na dole

możliwość wydrukowania dodatkowych elementów

montaż niektórych elementów się wyklucza (trzeba być uważnym przy składaniu zestawu)

94% 4,7/5

