Kultowe RTS-y powracają w wersjach ładniejszych i pełniejszych niż kiedykolwiek wcześniej. Oto przed wami Command & Conquered Remastered Collection!

Command & Conquered Remastered Collection oficjalnie zapowiedziane

EA oddało projekt pod tytułem Command & Conquered Remastered Collection w dobre ręce. Czuwają nad nim mianowicie ekipy Lemon Sky Studios i Petroglyph (z autorami oryginałów w zespole).

Studia te opracowały odświeżone wersje pięciu tytułów spod tego legendarnego znaku, mianowicie:

Tiberian Dawn,

Red Alert,

Covert Ops,

Counterstrike

i The Aftermath.

To ponad 100 misji plus operacje specjalne! Już teraz zobaczcie jak to się prezentuje i dowiedzcie się więcej na ten temat…

Zobacz najnowszy zwiastun Command & Conquered Remastered Collection:

Co się zmieniło w Command & Conquered Remastered Collection?

Command & Conquered Remastered Collection to przede wszystkim odświeżona oprawa wizualna. Ładniejsze animacje i tekstury cieszące oczy w rozdzielczości 4K to główne cechy tych nowych wersji. Autorzy naprawdę przyłożyli się do swojego zadania, od nowa tworząc każdy pojedynczy element świata gry: czy to jednostkę, czy też budowlę.

Dodatkowo przeprojektowane zostały: pasek boczny i wybór misji, a wyższą jakość (i zremasterowany dźwięk) zyskały też przerywniki filmowe.

We wstępie wspominaliśmy o kampaniach fabularnych, ale Command & Conquered Remastered Collection to także odrestaurowany multiplayer. Rozgrywka wieloosobowa została dostosowana do współczesnych standardów.

Premiera Command & Conquered Remastered Collection już w czerwcu

Dokładnie 5 czerwca 2020 roku zestaw Command & Conquered Remastered Collection ujrzy światło dzienne. Firma EA potwierdziła, że znajdziemy go nie tylko w sklepie Origin, ale też na Steamie. Cena? 20 dolarów bez centa.

Czy wasze pecety poradzą sobie z tą produkcją? Pewnie tak, ale dla pewności spójrzcie na…

Wymagania sprzętowe Command & Conquered Remastered Collection

Wymagania minimalne:

System operacyjny: Windows 8.1

Procesor: Intel Core 2 Duo E4600 lub AMD Athlon 64 X2 4600

lub Pamięć: 4 GB RAM i 32 GB na dysku

i 32 GB na dysku Karta graficzna: GeForce GT 420 lub Radeon HD 5570

Wymagania zalecane:

System operacyjny: Windows 10

Procesor: Intel Core i5 4690K lub AMD Ryzen 7 1700

lub Pamięć: 4 GB RAM i 32 GB na dysku

i 32 GB na dysku Karta graficzna: GeForce GTX 660 lub Radeon HD 7850

I jak – bez problemu? Dajcie znać w komentarzach, czy czekacie na Command & Conquered Remastered Collection.

Źródło: EA, Dark Side of Gaming

