Firma ASUS ogłosiła swoją strategię dotyczącą działalności komercyjnej w regionie EMEA, w trakcie pierwszego międzynarodowego spotkania partnerów. Co działo się podczas ASUS Commercial Business Summit w Instambule?

ASUS Business – kompleksowe rozwiazanie dla biznesu

ASUS potwierdził 26.05.2022, podczas Commercial Business Summit w Turcji, rozpoczęcie nowego rozdziału w swojej ponad 30-letniej historii. Dwa lata przygotowań i udany start na wybranych rynkach sprawiły, że ASUS Business może zacząć dostarczać pełną gamę produktów w ponad 40 krajach regionu EMEA w 2022 roku.

Jak podkreśla Madeleine Hung, dyrektor generalny ASUS West EMEA:

Osiągnęliśmy światowe sukcesy w sektorze komputerów konsumenckich, a teraz chcemy się rozwijać i osiągać więcej w branży komputerów komercyjnych. Dlatego też chcielibyśmy przedstawić ASUS Business, nasze kompleksowe rozwiązanie dla biznesu, które składa się z szerokiej gamy produktów, łatwego w użyciu oprogramowania usprawniającego działalność biznesową oraz wszechstronnego wsparcia.

Warto przytoczyć też wypowiedź Benjamina Yeha, dyrektora generalnego ASUS East EMEA:

ASUS Business jest zaangażowany w dostarczanie zawsze niezawodnych urządzeń i usług, którym można zaufać, jednocześnie tworząc pozytywne zmiany dla środowiska. Oferujemy szeroki wachlarz zwinnych i elastycznych rozwiązań, które są głęboko zakorzenione w wiedzy o kliencie i wykraczają daleko poza urządzenia sprzętowe."

Podczas wydarzenia produkty zostały zademonstrowane w ośmiu interaktywnych strefach doświadczeń. Tematyka obejmowała hybrydowe scenariusze pracy, a także scenariusze dla branży hotelarskiej i edukacyjne. Pojawiły się sklepy detaliczne, biuro inżynierskie, laboratorium komputerowe i wiele innych.

Sukces zaczyna się od produktów

Po osiągnięciu światowego sukcesu w sektorze komputerów konsumenckich, ASUS skupia się na rozszerzeniu swojej działalności w zakresie komputerów komercyjnych, biorąc pod uwagę kluczowe wartości dla przedsiębiorców oraz firm. Firma koncentruje się na stworzeniu portfolio produktów, które są godne zaufania i stworzone z myślą o wydajności. Dobrym przykładem jest tutaj seria laptopów biznesowych ExpertBook:

Język wzorniczy ExpertBook czerpie inspirację z geometrycznych brył, wyraźnych podziałów oraz kontrastów świateł i cieni, które są reprezentowane w strukturach architektonicznych na całym świecie.

Warto tutaj wspomnieć o flagowym produkcie ExpertBook B9. Ten najlżejszy na świecie, 14-calowy laptop biznesowy, waży jedynie 880 g i ma 15 mm grubości. Otrzymał mnóstwo pozytywnych recenzji w światowych mediach i zdobył wiele międzynarodowych nagród medialnych.

Kampania ASUS Expert

ASUS Business dąży też do zintegrowania działań marketingowych ze sprzedażowymi. Chce skupić się na budowaniu świadomości marki, zaangażowaniu partnerów i generowaniu leadów. Kampania ASUS Expert ruszy w drugiej połowie 2022 roku. Ma zapewnić swoim partnerom pomocne narzędzie w rozwoju ich biznesu na rynku SMB.

Zrównoważony rozwój

ASUS od lat rozwija strategie zrównoważonego rozwoju. Za cel stawia sobie wykorzystywanie 100% energii odnawialnej w globalnych centrach operacyjnych do 2035 roku. W myśl optymalizacji procesów zarządzania oraz podejmowania decyzji, firma do 2025 roku chce, by wszystkie kluczowe produkty osiągnęły poziom efektywności energetycznej wyższy o 30% niż standard Energy Star.

Źródło: informacja prasowa