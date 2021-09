Firma Corsair ostatnio coraz mocniej atakuje na rynku dysków SSD. Najnowsze modele – Corsair MP600 PRO XT, mają szansę zainteresować najbardziej wymagających klientów, którzy oczekują nie tylko bardzo dobrej wydajności, ale też ciekawego wyglądu.

Corsair MP600 PRO XT to jedne z topowych nośników SSD pod złącze M.2 – nośniki plasują się oczko wyżej względem niedawno wydanych modeli Corsair MP600 PRO (bez dopisku XT). Czego możemy oczekiwać po „flagowcach” amerykańskiego producenta?

Corsair MP600 PRO XT – topowe dyski SSD PCIe

Modele MP600 PRO XT są dostępne w trzech wersjach pojemnościowych: 1 TB, 2 TB i 4 TB. Dyski korzystają z interfejsu PCI-Express 4.0 x4 (jest on wstecznie kompatybilny z PCI-Express 3.0, ale musimy wtedy liczyć się ze spadkiem wydajności).

Głównym atutem nośników są świetne osiągi – transfery sekwencyjne sięgają 7100/6800 MB/s, a liczba operacji losowych dochodzi do 1 000 000/1 200 000 IOPS (odpowiednio dla odczytu i zapisu). Mamy zatem do czynienia z jednymi z najwydajniejszych modeli dostępnych na rynku.

Nie bez znaczenia jest też specyfikacja nośnika. Producent zastosował 8-kanałowy kontroler Phison E18 oraz kości pamięci Micron 3D MLC NAND (mowa o najnowszych chipach wykorzystujących 176 warstw pamięci NAND). Dodatkowym atutem jest efektowny, masywny radiator, który zapobiega przegrzewaniu konstrukcji i spadkom wydajności.

Warto dodać, że model Corsair MP600 PRO XT jest kompatybilny z blokiem wodnym Corsair Hydro X Series XM2, który można podpiąć do customowego obiegu chłodzenia cieczą – taki dodatek podobno pozwala uzyskać jeszcze niższe temperatury i poprawić żywotność dysku (trzeba go jednak dokupić we własnym zakresie).

Specyfikacja dysków Corsair MP600 PRO XT

pojemność: 1 TB, 2 TB, 4 TB

typ: M.2 2280

interfejs: PCIe 4.0 x4 (NVMe 1.4)

kontroler: Phison PS5018-E18

kości pamięci: Micron 3D TLC NAND (176L)

wydajność - transfery: 1 TB: 7100/5800 MB/s 2 TB: 7100/6800 MB/s 4 TB: 7100/6800 MB/s

wydajność - operacje losowe: 1 TB: 900 000/1 200 000 IOPS 2 TB: 1 000 000/1 200 000 IOPS 4 TB: 1 000 000/1 200 000 IOPS

współczynnik TBW: 1 TB: 700 TB 2 TB: 1400 TB 4 TB: 3000 TB



Corsair MP600 PRO XT – tanio nie jest

Dyski Corsair MP600 PRO XT imponują wydajnością, ale ich potencjał będzie można wykorzystać w najbardziej wymagających zastosowaniach – nośniki powinny zainteresować twórców treści, którzy wymagają pojemnego i bardzo szybkiego SSD.

Zainteresowani muszą też przygotować się na niemały wydatek – sugerowane ceny to odpowiednio:

Corsair MP600 PRO XT 1 TB – 219,99 euro

Corsair MP600 PRO XT 2 TB – 439,99 euro

Corsair MP600 PRO XT 4 TB – 1079,99 euro

W Polsce sprzęt pojawi się w ofercie najpopularniejszych internetowych sklepów z elektroniką do końca września

Źródło: Corsair