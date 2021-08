Ma być szybko i niedrogo. Firma Crucial oficjalnie wprowadziła do oferty nośniki P5 Plus, a więc swoje pierwsze dyski SSD pod PCI-Express 4.0. Czego możemy się spodziewać?

Informacja o nowych SSD nie powinna być specjalnym zaskoczeniem, bo o dyskach Crucial P5 Plus pisaliśmy już kilka dni temu. Teraz jednak mamy do czynienia z oficjalną premierą. Poznaliśmy też dokładną specyfikację i ceny.

Premiera dysków Crucial P5 Plus – superszybkie modele pod PCI-Express 4.0

Dyski Crucial P5 Plus występują w trzech wersjach pojemnościowych: 500 GB, 1 TB i 2 TB. Rzecz jasna mamy tutaj do czynienia z nośnikami typu M.2 2280, które można zamontować w nowszych komputerach i laptopach.



Producent zastosował w dyskach Crucial P5 Plus nowe kości pamięci Micron 3D TLC NAND typu Replacement Gate

Producent zastosował w pełni autorską konstrukcję – na pokładzie znalazł się 8-kanałowy kontroler Micron DM02A1, nowe kości pamięci Micron 3D TLC NAND (176-warstwowe), a całość wspomaga 1 GB (500 GB/1 TB) lub 2 GB (2 TB) pamięci podręcznej LPDDR4 DRAM.

Głównym atutem modeli P5 Plus ma być rewelacyjna wydajność – najpojemniejsza wersja osiąga transfery sekwencyjne do 6600/5000 MB/s, natomiast liczba operacji losowych dochodzi do 720 000/700 000 IOPS. Mówimy zatem o jednym z wydajniejszych nośników na rynku (mniej pojemne wersje są odpowiednio słabsze).

Model Crucial P5 Plus 500 GB Crucial P5 Plus 1 TB Crucial P5 Plus 2 TB Bufor pSLC ~50 GB ~100 GB ~200 GB Odczyt 6600 MB/s 6600 MB/s 6600 MB/s Zapis (w buforze) 3600 MB/s 5500 MB/s 5500 MB/s Zapis (poza buforem) 840 MB/s 1544 MB/s 1946 MB/s

Warto jednak zauważyć, że zapis jest tutaj wspomagany dynamicznie przydzielanym buforem typu pSLC NAND (przy kopiowaniu dużej porcji danych, po jego przekroczeniu, trzeba się liczyć z dosyć znacznym spadkiem osiągów).

Specyfikacja dysków Crucial P5 Plus

pojemność: 500 GB, 1 TB, 2 TB

typ: M.2 2280

interfejs: PCI-Express 4.0 x4

kontroler: Micron DM02A1 (8ch)

kości pamięci: Micron 3D TLC NAND (176L)

bufor DRAM: 500 GB: 1 GB LPDDR4 1 TB: 1 GB LPDDR4 2 TB: 2 GB LPDDR4

transfery: 500 GB: 6600/3600 MB/s 1 TB: 6600/5500 MB/s 2 TB: 6600/5500 MB/s

liczba operacji losowych: 500 GB: 360 000/100 000 IOPS 1 TB: 630 000/700 000 IOPS 2 TB: 720 000/700 000 IOPS

współczynnik TBW: 500 GB: 300 TB 1 TB: 600 TB 2 GB: 1200 TB



Testy dysków Crucial P5 Plus

W sieci są już dostępne pierwsze, niezależne recenzje dysków i raczej można mówić o pozytywnym odbiorze – nośniki rzeczywiście oferują bardzo dobrą wydajność (aczkolwiek osiągają też dosyć wysokie temperatury, więc dobrze je zamontować w gnieździe M.2 wyposażonym w dodatkowe chłodzenie).



Wydajność w teście PCMark 10 Drive Performance (źródło: ComputerBase)



Porównanie transferów przy kopiowaniu pliku 10 GB i 23 GB (źródło: ComputerBase)

Crucial P5 Plus – ceny dysków M.2 PCIe 4.0 x4

Oprócz dobrej wydajności, nośniki P5 Plus wyróżniają się też relatywnie dobrymi cenami – sugerowane stawki to odpowiednio:

Crucial P5 Plus 500 GB - 108 dolarów

Crucial P5 Plus 1 TB - 180 dolarów

Crucial P5 Plus 2 TB - 368 dolarów

Producent udziela na dyski 5-letniej gwarancji z niezbyt wysokim ograniczeniem zapisu danych (TBW).

Źródło: Crucial, ComputerBase