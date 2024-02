Jeden z najtańszych dysków SSD NVMe – nośniki Lexar NM620 kosztują niewiele więcej od zwykłych dysków SSD pod SATA, a przy tym oferują dużo lepsze osiągi. Producent zastosował autorską konstrukcje, co pozwala na uzyskanie transferów sekwencyjnych 3300 MB/s przy odczycie i 2400 MB/s przy zapisie. Do zwykłych, codziennych zastosowań sprzęt nada się bez problemu. Co ważne, ceny dysków są bardzo niskie. Za wersję o pojemności 512 GB przyjdzie nam zapłacić około 170 złotych – taki dysk świetnie sprawdzi się w tanich komputerach do domu i grania. Dodatkowym atutem jest 5-letnia gwarancja producenta z wysokim współczynnikiem TBW.

Najważniejsze cechy: Format dysku M.2 2280

Pojemność 512 GB

Interfejs dysku PCIe 3.0 x4/NVMe 1.4

Szybkość zapisu 2400 MB/s

Szybkość odczytu 3300 MB/s

Kości pamięci 3D TLC NAND