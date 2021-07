Kopanie kryptowaluty Chia ostatnio cieszy się sporym zainteresowaniem, ale górnicy poszukują szybkich i wytrzymałych dysków SSD. Postanowiła to wykorzystać firma ADATA, która wydała specjalny model do farmienia „zielonej” kryptowaluty.

Farmienie Chia w głównej mierze opiera się o dyski HDD i SSD. Nic więc dziwnego, że zainteresowanie wirtualną walutą przełożyło się na rozwój szybkich i wytrzymałych nośników SSD – jednym z takich modeli jest ADATA Prospector 950, który został zaprojektowany specjalnie z myślą o górnikach.

ADATA Prospector 950 – dysk do koparek Chia

ADATA Prospector 950 występuje tylko w wersji o pojemności 1 TB – nośnik oferuje transfery sięgające 3500/3000 MB/s dla odczytu/zapisu danych, a wytrzymałość komórek (TBW) oszacowano na 28 000 TB (to ponad 40-krotnie więcej niż osiągają zwykłe, konsumenckie nośniki o tej pojemności).

Na pokładzie znalazł się kontroler Realtek RTS5762 pod PCIe 3.0 x4 oraz kości pamięci 3D TLC NAND. Producent zastosował jednak pewną sztuczkę, bo w rzeczywistości mamy do czynienia z konstrukcją o pojemności 4 TB, gdzie działanie pamięci przestawiono w tryb SLC NAND – pozwoliło to zwiększyć wytrzymałość kostek, ale równocześnie zmniejszyło pojemność nośnika.

Dodatkowym atutem jest niewielki radiator, który wspomaga odprowadzanie ciepła i ma zapobiegać przegrzewaniu konstrukcji (a więc też spadkom wydajności).

Specyfikacja dysku ADATA Prospector 950

Poniżej znajdziecie porównanie specyfikacji dysku ADATA Prospector 950 do modelu ADATA XPG SX8200 PRO oraz podobnych nośników konkurencji – Sabrent Plotripper Pro i TeamGroup Expert.

Model ADATA Prospector 950 ma zapewnić dobrą wytrzymałość bez konieczności ponoszenia dużych inwestycji. Szczegóły na temat dostępności dysku jednak jeszcze nie zostały ujawnione.

Wiemy, że nie jest to ostatnie słowo producenta, bo planuje on wydać też model ADATA Prospector 970 – będzie to nośnik o pojemności 2 TB, który zaoferuje wytrzymałość 56 000 TB (!).

Źródło: ADATA