Takiej premiery już dawno nie było. Firma Corsair wprowadziła do oferty trzy nowe serie dysków SSD: MP600 CORE, MP600 PRO i MP600 PRO Hydro X Edition – to topowe modele, które zainteresują entuzjastów, także z komputerami chłodzonymi cieczą.

Dyski SSD M.2 pod PCI-Express 4.0 cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony klientów. Wykorzystała to firma Corsair, która wprowadziła do oferty nośniki MP600 CORE, MP600 PRO i MP600 PRO Hydro X Edition - dołączają one do testowanego przez nas modelu MP600.

Corsair MP600 CORE – tanie dyski SSD pod PCIe 4.0 x4

Modele Corsair MP600 CORE korzystają z interfejsu PCI-Express 4.0 x4, ale nie powinniśmy oczekiwać topowych osiągów – transfery sekwencyjne w najpojemniejszej wersji dochodzą do 4950 MB/s przy odczycie i 3950 MB/s przy zapisie.

Na pokładzie znalazł się kontroler Phison PS5016-E16 oraz kości pamięci 3D QLC NAND. Producent zastosował też aluminiowy radiator, który ma zapobiegać przegrzewaniu układów.

Modele MP600 CORE są dostępne w sklepie internetowym producenta - sugerowane ceny wynoszą odpowiednio: 160 euro - 1 TB, 320 euro – 2 TB i 655 euro – 4 TB. W Polsce dyski mają trafić do sprzedaży najpóźniej do końca lutego.

Corsair MP600 PRO – wydajne dyski SSD pod PCIe 4.0 x4

Bardziej wymagający użytkownicy powinni zainteresować się modelami Corsair MP600 PRO – transfery sekwencyjne sięgają 7000 MB/s przy odczycie i 6550 MB/s przy zapisie. Mówimy więc o jednych z topowych nośników na rynku.

Dyski bazują na kontrolerze Phison PS5018-E18 i kościach pamięci 3D TLC NAND. W standardowych modelach zastosowano spory radiator (podobny do tego z modeli MP600 i MP600 CORE).

Producent przygotował także modele MP600 PRO Hydro X Edition, które wyposażono w blok wodny – takie wersje osiągają dużo niższe temperatury i powinny zainteresować entuzjastów, którzy mają komputer chłodzony cieczą.

Standardowe modele MP600 PRO zostały wycenione na 230 euro (1 TB) i 445 euro (2 TB). Później planowana jest premiera też wersji 4 TB. W Polsce dyski powinny być dostępne do końca lutego. MP600 PRO Hydro X Edition jest droższy – wersja 2 TB kosztuje 470 euro (można też kupić sam blok za 40 euro), ale nie wiadomo kiedy sprzęt pojawi się na naszym rynku.

Model Corsair MP600 Corsair MP600 CORE Corsair MP600 PRO Pojemność 500 GB

1 TB

2 TB 1 TB

2 TB

4 TB 1 TB

2 TB

4 TB Typ / interfejs M.2 2280 / PCIe 4.0 x4 M.2 2280 / PCIe 4.0 x4 M.2 2280 / PCIe 4.0 x4 Kontroler Phison PS5016-E16 Phison PS5016-E16 Phison PS5018-E18 Kości pamięci 3D TLC NAND 3D QLC NAND 3D TLC NAND Wydajność 500 GB: 4950/2500 MB/s

1 TB: 4950/4250 MB/s

2 TB: 4950/4250 MB/s 1 TB: 4700/1950 MB/s

2 TB: 4950/3700 MB/s

4 TB: 4950/3950 MB/s 1 TB: 7000/5500 MB/s

2 TB: 7000/6550 MB/s

4 TB: b.d. Gwarancja 5 lat 5 lat 5 lat Współczynnik TBW 500 GB: 900 TB

1 TB: 1800 TB

2 TB: 3600 TB 1 TB: 225 TB

2 TB: 450 TB

4 TB: 900 TB 1 TB: 700 TB

​​​​​​​2 TB: 1400 TB

​​​​​​​4 TB: 2800 TB Ceny 500 GB: 115 euro

1 TB: 195 euro

2 TB: 400 euro 1 TB: 160 euro

​​​​​​​2 TB: 320 euro

​​​​​​​4 TB: 655 euro 1 TB: 230 euro

​​​​​​​2 TB: 445 euro

​​​​​​​4 TB: b.d.

Zaprezentowane nośniki dołączają do wcześniejszych modeli MP600 (bez żadnego dopisku). Czy dyski mają szansę odnieść sukces? Złącza M.2 korzystające z PCIe 4.0 x4 stają się coraz powszechniejsze, więc na pewno coraz więcej użytkowników będzie rozglądać się za szybszymi modelami. Dużo jednak będzie zależeć od opłacalności i oferty konkurencji.

Źródło: Corsair

Zobacz więcej o dyskach SSD: