Szukacie szybkiego, zakrzywionego monitora do gier? Jeżeli tak, to warto zwrócić uwagę na najnowsze propozycje z oferty iiyama – producent przygotował dwa nowe modele z klanu Red Eagle, które powinny spełnić Wasze oczekiwania.

Modele iiyama G-Master G2766HSU-B1 i GB2766HSU-B1 to monitory skierowane do wymagających graczy – są one szczególnie dobrą propozycją dla graczy, którzy preferujących szybkie, sieciowe shootery nastawione na rywalizację.

iiyama G-Master G2766HSU-B1 i GB2766HSU-B1 Red Eagle – monitory dla fanów szybkich gier akcji

Obydwa modele oferują bardzo podobną specyfikację. W obydwóch przypadkach zastosowano matrycę VA o przekątnej 27 cali i rozdzielczości Full HD (1920 × 1080 pikseli). Co ważne, mamy do czynienia z zakrzywionym panelem typu 1500R - gwarantuje on wygodę i realistyczne wrażenia wizualne w czasie rozgrywki.

Jedną z ich najważniejszych zalet nowych modeli jest wysoka częstotliwość odświeżania obrazu na poziomie aż 165 Hz, połączona z szybkim czasem reakcji rzędu 1 ms (MPRT). Monitory zapewniają też wsparcie dla FreeSync Premium, co oznacza, że gwarantują redukcję opóźnień i obsługują technologię LFC (Low Framerate Compensation), która pozwala wyeliminować wszelkie problemy związane z zacinaniem lub rwaniem obrazu przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę. Cechy te pozwalają cieszyć się płynnym obrazem nawet w najbardziej dynamicznych scenach.

Zastosowana matryca cechuje się dobrą jakością wyświetlanego obrazu, wysokim współczynnikiem kontrastu i głęboką czernią. Gracze mogą skorzystać natomiast z predefiniowanych profili ustawień i technologii Black Tuner, poprawiającej widoczność obiektów w ciemnych scenach.

Jaka jest różnica między modelem iiyama G-Master G2766HSU-B1 a GB2766HSU-B1?

W obydwóch przypadkach udostępniono trzy wejścia wideo: dwa HDMI i jedno DisplayPort. Oprócz tego przewidziano hub z dwoma portami USB 2.0 i głośniki stereo o mocy 2x 2 W.

Różnica sprowadza się do zastosowanej podstawy - G-Master G2766HSU-B1 pozwala tylko na regulację kąta nachylenia ekranu, natomiast G-Master GB2766HSU-B1 Red Eagle umożliwia również regulację wysokości (w zakresie 130 mm). Obydwa modele oferują też możliwość montażu ekranu na uchwycie VESA 100.

Model iiyama G-Master G2766HSU-B1 Red Eagle iiyama G-Master GB2766HSU-B1 Red Eagle Przekątna 27 cali Matryca VA Rozdzielczość 1920 x 1080 px Częstotliwość odświeżania 165 Hz Czas reakcji 1 ms (MPRT) Jasność 250 cd/m2 Kontrast 3000:1 Kąty widzenia 178/178 stopni Wejścia wideo 2x HDMI, 1x DisplayPort Dodatkowe hub 2x USB 2.0, głośniki 2x 2 W Możliwość regulacji pochylenie: 18° w górę; 5° w dół pochylenie: 18° w górę; 5° w dół

wysokość: 130 mm VESA VESA 100 Wymiary 610,5 x 438 x 240mm 610,5 x 409,5 (539,5) x 256 mm Waga 5,0 kg 5,7 kg

iiyama G-Master G2766HSU-B1 a GB2766HSU-B1 – w tańszej i droższej wersji

Monitory są już dostępne w sprzedaży - sugerowana cena G-Master G2766HSU-B1 Red Eagle wynosi 999 zł, a G-Master GB2766HSU-B1 Red Eagle 1099 zł.

Nowe modele powinny zainteresować wymagających graczy, którzy szukają monitora za około 1000 złotych. To, czy rzeczywiście są godne polecenia, będzie jednak można zweryfikować dopiero po testach.

Źródło: iiyama