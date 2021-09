Szybkie monitory cieszą się coraz większą popularnością wśród graczy. Jeżeli też szukacie takiej konstrukcji, to warto zwrócić uwagę na najnowszą propozycję firmę iiyama – producent zaprezentował model G-Master GB2590HSU-B1, a więc swój pierwszy monitor o odświeżaniu 240 Hz.

iiyama G-Master GB2590HSU-B1 Gold Phoenix – szybki monitor dla wymagających graczy

Model G-Master GB2590HSU-B1 Gold Phoenix został zaprojektowany z myślą o wymagających graczach, którzy szukają porządnego monitora do dynamicznych gier akcji – konstrukcja sprawdzi się zarówno w e-Sporcie, jak i turniejowych rozgrywkach.

Producent zastosował tutaj 24,5-calową matrycę Fast IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px) – wykorzystany panel cechuje się odświeżaniem 240 Hz i czasem reakcji 0,4 ms (MPRT), a dodatkowym atutem jest wsparcie dla technologii AMD FreeSync Premium z technologią LFC (Low Framerate Compensation).

Co to oznacza w praktyce? Przede wszystkim ultrapłynny obraz z niskimi opóźnieniami, bez efektu zacinania czy rozrywania klatek, nawet przy niskiej płynności animacji. Producent przewidział też predefiniowane profile ustawień pod gry i funkcję funkcję Black Tuner, zwiększającą widoczność w zacienionych obszarach, co pomaga graczom w szybszym wykrywaniu wroga.

Nie zapomniano też o kwestii komfortu użytkowania - zastosowana podstawa pozwala na regulację wysokości z możliwością pochylania i obracania ekranu (także do trybu pivot). Technologia flicker-free zapobiegająca migotaniu obrazu, a filtry redukujące niebieskie światło pomagają zmniejszyć efekt zmęczenia oczu.

Do dyspozycji oddano wejścia HDMI 2.0 i DisplayPort 1.4, a także złącze słuchawkowe i hub z dwoma portami USB 3.0.

Specyfikacja monitora iiyama G-Master GB2590HSU-B1 Gold Phoenix

przekątna: 24,5 cala

matryca: Fast IPS

rozdzielczość: 1920 x 1080 px

częstotliwość odświeżania: 240 Hz

czas reakcji: 0,4 ms (MPRT)

jasność: 400 cd/m2

kąty widzenia: 178/178 stopni

kontrast statyczny: 1000:1

wejścia wideo: HDMI 2.0, DisplayPort 1.4

dodatkowe: hub USB 3.0, VESA 100

regulacja: wysokości 130 mm; pochylenie -3 - 18 stopni

wymiary: 557,5 x 391,5 (521,5) x 256 mm

waga: 4,6 kg

G-Master GB2590HSU-B1 Gold Phoenix to jeden z tańszych modeli z tak szybką matrycą - sugerowana cena monitora to 1499 złotych. Wiemy, że sprzęt niebawem pojawi się na sklepowych półkach.

Źródło: iiyama