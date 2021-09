Firma AOC zaprezentowała dwa nowe monitory z gamingowej linii Agon Pro – modele AG324UX i AG274FZ powinny zainteresować najbardziej wymagających graczy, którzy szukają szybkich modeli do dynamicznych gier akcji i tytułów e-sportowych.

Modele Agon Pro AG324UX i AG274FZ zostały utrzymane w podobnej stylistyce, która powinna przypaść do gustu graczom i entuzjastom. Uwagę zwracają smukłe ramki wokół ekranu, a także podświetlenie RGB (ciekawym dodatkiem jest wyświetlane na biurku logo AGON).

Producent zapewnia, że mamy do czynienia z modelami dla najbardziej wymagających graczy. Różnice sprowadzają się do wielkości i parametrów.

AOC Agon Pro AG324UX – 31,5-calowy model dla wymagających graczy

AOC Agon Pro AG324UX zalicza się do większych konstrukcji – producent zastosował 31,5-calową matrycę IPS o rozdzielczości 4K (3840 x 2160 px). Co ważne, mamy do czynienia z szybkim panelem o odświeżaniu 144 Hz i czasem reakcji 1 ms (MPRT).

Gracze mogą liczyć na płynny obraz pozbawiony nieprzyjemnego smużenia. Dodatkowym atutem jest wsparcie dla technologii AMD FreeSync Pro i Nvidia G-Sync (Compatible), a także predefiniowane profile ustawień: Game Colour, Shadow Control, Frame Counter czy Dial Point.

Zastosowany panel wyróżnia się szerokimi kątami widzenia i bardzo dobrym odwzorowaniem kolorów (to 10-bitowa matryca, która oferuje 99,8% pokrycia palety barwowej DCI-P3, 121% sRGB i 109% NTSC). Specyfikacja mówi o zgodności z HDR, aczkolwiek jest to tylko podstawowy tryb VESA DisplayHDR 400.

Nie zapomniano też o ergonomii pracy. Zastosowana podstawa pozwala na regulację wysokości i pochylenia ekranu oraz jego obrót o 90 stopni (pivot). Do dyspozycji oddano wejścia HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4, a także hub z czterema portami USB 3.0 i złącze USB-C z zasilaniem Power Delivery 90W. Dodatkowym atutem jest przełącznik KVM, który pozwala sterować dwoma komputerami za pomocą jednego zestawu akcesoriów.

AOC Agon Pro AG274FZ – 27-calowy model dla fanów gier e-Sportowych

Drugi z zaprezentowanych monitorów to mniejszy, 27-calowy model. Agon Pro AG274FZ zastosował tutaj szybki panel IPS o rozdzielczości Full HD (1920 x 1080 px), który cechuje się odświeżaniem 240 Hz (można go podkręcić do 260 Hz) i czasem reakcji na poziomie 1 ms.

Szybki model szczególnie sprawdzi się w dynamicznych grach akcji – strzelankach i tytułach e-Sportowych. Co ważne, monitor wspiera technologię Adaptive-Sync poprawiającą płynność wyświetlanego obrazu.

Zastosowana matryca cechuje się szerokimi kątami widzenia i dobrym odwzorowaniem kolorów (110% pokrycia palety sRGB, 94% pokrycia palety NTSC i 85% pokrycia palety DCI-P3). Dodatkowym atutem jest obsługa standardu HDR – niestety też tylko w standardzie VESA DisplayHDR 400.

Do dyspozycji oddano po dwa wejścia HDMI 2.1 i DisplayPort 1.4, a także hub z czterema portami USB 3.0. Nie znajdziemy tutaj złącza USB typ C i przełącznika KVM jak w większym modelu. Zastosowana podstawa pozwala na regulację wysokości, pochylenia i obrót ekranu (też do trybu pivot).

Model AOC Agon Pro AG324UX AOC Agon Pro AG274FZ Przekątna 31,5 cala 27 cali Matryca IPS IPS Rozdzielczość 3840 x 2160 px 1920 x 1080 px Częstotliwość odświeżania 144 Hz 240 Hz (260 Hz po OC) Czas reakcji 1 ms (MPRT) 1 ms (MPRT) Jasność 350 cd/m2 400 cd/m2 Kontrast 1000:1 1000:1 Kąty widzenia 178/178 stopni 178/178 stopni Wejścia wideo 2x HDMI 2.1, 1x DisplayPort 1.4, USB typ C 2x HDMI 2.1, 2x DisplayPort 1.4 Dodatkowe hub 4x USB 3.0, głośniki 2x 8 W, przełącznik KVM hub 4x USB 3.0, głośniki 2x 5 W Możliwość regulacji wysokość: 130 mm

pochylenie: 21° w górę; 3° w dół

obrót: 90° (pivot) wysokość: 120 mm

pochylenie: 23° w górę; 5° w dół

obrót: 90° (pivot) VESA VESA 100 VESA 100 Wymiary 714 x 499,57 x 400,13 mm 612,9 x 427,3 x 352,1 mm Waga 10,0 kg 6,7 kg

Ile trzeba wydać za monitory AOC Agon Pro AG324UX i AG274FZ?

Nowe modele AOC Agon Pro powinny zainteresować profesjonalnych graczy, którzy oczekują sprzętu z górnej półki. Niestety, trzeba się też liczyć z odpowiednio wysokimi cenami – AG324UX ma kosztować 5109 złotych, a AG274FZ 2189 złotych. Sprzedaż ma ruszyć jeszcze w tym miesiącu.

Źródło: AOC