Soundbar Creative Stage V2 może być najlepszym sposobem na poprawę jakości dźwięku z telewizora czy komputera, gdy twój budżet wynosi 500 złotych. Jego poprzednik pozwala patrzeć na tę zapowiedź z optymizmem.

Creative Stage V2 - prawdopodobnie najlepszy soundbar do 500 złotych

Creative Stage V2 to odświeżona wersja modelu Stage 2.1, którego test opublikowaliśmy w tamtym miesiącu. Przeczytaj go, a dowiesz się, że jego instalacja to jeden z najprostszych, najskuteczniejszych i zarazem najtańszych sposobów na poprawę jakości dźwięku z telewizora czy komputera. Urządzenie zajmuje mało miejsca, a jest uniwersalne i równie dobrze sprawdza się podczas słuchania muzyki, oglądania filmów czy grania. W wersji „V2” ma być jeszcze lepiej.

Soundbar trochę podrożał, ale wciąż zmieścisz się w pięciu stówkach. Warto trochę dołożyć – choćby ze względu na złącze HDMI z obsługą ARC, nowoczesną łączność Bluetooth 5.0 czy wreszcie technologie Surround i Clear Dialog. Ta pierwsza zapewnia realistyczny efekt dźwięku przestrzennego, dzięki czemu czujesz się, jakby cię otaczał. Drugi zaś skutecznie poprawia słyszalność dialogów na każdym poziomie głośności.

Nieco większy, nieco droższy, znacznie lepszy - Creative Stage V2

Skoro soundbar ma oferować głębsze brzmienie i lepsze efekty przestrzenne, to musi też być trochę większy niż jego poprzednik. Niedużo – szerokość zwiększyła się z 55 do 68 centymetrów. A co znajduje się w środku? Dwa średniotonowe głośniki o mocy 20 W. Częścią zestawu jest również subwoofer z 5,25-calowym przetwornikiem o mocy 40 W. Wspomnijmy jeszcze o paśmie przenoszenia od 55 do 20 000 Hz oraz stosunku sygnału do szumu powyżej 75 decybeli.

Soundbar Creative Stage V2 jest już dostępny w sprzedaży, a jego sugerowana cena detaliczna wynosi 489 złotych. Nie ma co – to jedna z najciekawszych propozycji z kategorii do pół tysiąca.

Źródło: Creative

