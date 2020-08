Nowe soundbary Yamaha SR-B20A i SR-C20A są nieduże, ale duże mają być oferowanie przez nie możliwości: od potężnego basu, przez uwydatnione dialogi, po efekty przestrzenne.

Nowe soundbary Yamaha. Małe rozmiarami, duże możliwościami

To, co mają w sobie najlepsze soundbary w wyjątkowo niewielkich konstrukcjach. Yamaha SR-B20A to 90-centymetrowa, a Yamaha SR-C20A – 60-centymetrowa belka. Ta pierwsza dobrze sprawdzi się pod telewizorem, drugą możesz postawić nawet przed monitorem komputera. Obie nawet pomimo tak niewielkich gabarytów mają zapewniać potężny dźwięk. Takie zapewnienia można jednak znaleźć w prawie każdej pijarowej notce, więc może lepiej przyjrzyjmy się temu, nie co, lecz w jaki sposób mają to oferować.

Zacznijmy od tego, że obydwa urządzenia pozwalają nam skorzystać z czterech trybów dźwiękowych, dostosowanych do filmów, programów telewizyjnych czy też gier. Mają też funkcję Clear Voice, której zadaniem jest zwiększenie słyszalności dialogów niezależnie od tego, jaki poziom głośności będzie ustawiony. Zarówno przełączać się między trybami, jak i aktywować uwydatnianie ludzkiego głosu można za pomocą aplikacji Sound Bar Remote, co ma być wygodne i intuicyjne. Ponadto w środku jednego i drugiego soundbara znajduje się pokaźny zestaw głośników.



Yamaha SR-B20A

Yamaha SR-B20A ma: 2 głośniki wysokotonowe w formacie 25 mm

2 głośniki niskotonowe w formacie 55 mm

2 subwoofery w formacie 75 mm

2 porty bass-refleks Yamaha SR-C20A ma: 2 głośniki szerokopasmowe w formacie 46 mm

subwoofer w formacie 75 mm

2 radiatory bierne



Yamaha SR-C20A

Dźwięk przestrzenny… na tyle, na ile to możliwe

Jeżeli lubisz dynamiczne filmy czy gry, to na pewno docenisz też to, że nowe soundbary Yamahy pozwolą się cieszyć dźwiękiem przestrzennym. Ten mniejszy tylko częściowo, bo oferuje jedynie technologię Virtual Surround, ale za to SR-B20A wykorzystuje zaawansowane rozwiązanie DTS Virtual:X. Dzięki temu twój salon zamieni się w salę kinową, a nawet w samo miejsce akcji.

Na rynkowy debiut soundbarów poczekamy do przełomu III i IV kwartału tego roku. O cenach zaś wiemy na razie tylko tyle, że mają być „atrakcyjne”. Cóż, czekamy więc na konkrety.

Źródło: Audio Klan, Yamaha

