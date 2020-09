Flagowy telewizor Philips OLED935 oraz soundbary Fidelio B97 i B95 klasy premium – tymi nowościami firma TP Vision pochwaliła się w dniu rozpoczęcia roku szkolnego.

Flagowy telewizor Philips OLED935. OLED, Ambilight, Android i SI

Kilkanaście dni temu dowiedzieliśmy się, że Philips OLED935 został uznany za najlepszy telewizor 2020-2021 przez stowarzyszenie EISA. Dopiero teraz jednak możemy tak naprawdę przyjrzeć się temu modelowi z bliska. Firma TP Vision zaprezentowała swoje najnowsze urządzenie, które opracowała wraz z inżynierami Bowers & Wilkins. Efektem ma być najwyższa jakość obrazu, najwyższa jakość dźwięku i najwyższa jakość wykonania. Krótko mówiąc – to co w tegorocznej ofercie Phlips TV najlepsze.

Telewizor Philips OLED935 – jak sama nazwa wskazuje – został wyposażony w panel typu OLED, dostarczony naturalnie przez LG Display. Oferuje rozdzielczość 4K, obsługuje HDR (między innymi w formatach HDR10+ i Dolby Vision), a dzięki autorskiemu procesorowi P5 optymalizuje obraz klatka po klatce. Producent wykorzystał moc sztucznej inteligencji, aby dynamicznie poprawiać ostrość obrazu, płynność ruchu, kolory czy kontrast. Efekt? Bardziej naturalne i realistyczne wideo – jak zapewnia TP Vision.



Philips OLED935

Co więcej, sztuczna inteligencja w telewizorze Philips OLED935 eliminuje także problem z wypalaniem panelu OLED. Jak to robi? Nieustannie monitoruje ponad 32 000 stref na ekranie i gdy zauważa statyczne elementy, zmniejsza jasność w danym punkcie – dzięki temu nie dochodzi do negatywnych efektów, a reszta obrazu zachowuje swoją wysoką jakość.

Tak jak wspomnieliśmy, TP Vision kontynuuje współpracę z Bowers & Wilkins. Inżynierowie tej firmy przygotowali układ złożony z 10 przetworników: trzech głośników wysokotonowych z tytanową kopułką, czterech głośników średniotonowych, dwóch głośników skierowanych do góry (na potrzeby przestrzennego audio Dolby Atmos) oraz subwoofera typu racetrack. Śmiało więc możemy liczyć na niemal kinowe wrażenia podczas seansów, a także bardzo dobre warunki do oglądania meczów czy grania.

To jeszcze nie wszystko, co ma do zaoferowania telewizor Philips OLED935. Wyśmienite efekty kolorów przelewających się przez ekran zapewnia 4-stronny system Ambilight, a szeroką funkcjonalność i intuicyjną obsługę – Android TV. Dopełnieniem całości jest natomiast ultrasmukła obudowa z metalowymi elementami i kratką głośnika pokrytą tkaniną Kvadrat.



Philips OLED935

Na serię Philips OLED935 złożą się łącznie trzy urządzenia. Dwa pierwsze – 55- i 65-calowy model – pojawią się na rynku jeszcze w tym miesiącu, a najmniejszy – 48-calowy telewizor – zadebiutuje w październiku.

Nowe soundbary Philips Fidelio – dla tych z (dużymi) wymaganiami

Oprócz wyżej opisanego flagowca firma TP Vision pochwaliła się również nowymi soundbarami, które mogą towarzyszyć mu lub innym telewizorom w naszych domach. Fidelio B95 to zestaw w konfiguracji 5.1.2, a Fidelio B97 cechuje się układem 7.1.2-kanałowym i pozwala skorzystać z technologii Surround-on-demand, w której dwa bezprzewodowe głośniki mogą być częścią lewego i prawego kanału soundbaru albo zostać odłączone i działać jako odrębne, dedykowane kanały.



Philips Fidelio B97

Pozostałe elementy specyfikacji są bardzo podobne w obu modelach. Philips Fidelio B95 i B97 mają na pokładach nisko-średniotonowe przetworniki typu racetrack w formacie 1x3,5 cala, 19-milimetrowe głośniki wysokotonowe z miękką kopułką (skierowane do boków i do przodu) oraz przetworniki Dolby Atmos Elevation skierowane do góry. Dopełnieniem całości w obu przypadkach jest 240-watowy subwoofer w formacie 8 cali, schodzący do 35 Hz, zapewniając głębokie basy.



Philips Fidelio B95

Obydwa soundbary wykorzystują łączność HDMI 2.1, pozwalając między innymi na przesyłanie sygnału 4K w trybie pass-through oraz korzystanie z eARC, oferując wysokiej jakości audio. Umożliwiają również nawiązanie połączenia bezprzewodowego – za pośrednictwem technologii Bluetooth lub AirPlay. Obsługę ułatwia zaś głosowy Asystent Google.

Źródło: Weber Shandwick, TP Vision, informacja własna

Czytaj dalej o telewizorach: