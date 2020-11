Samsung HW-Q950T to soundbar stworzony z myślą o współpracy z najlepszymi telewizorami. Z nimi jest w stanie zamienić twój salon w prywatną salkę kinową.

Samsung HW-Q950T to soundbar z najwyższej półki

To właśnie Samsung HW-Q950T. To wypasiony zestaw, którego najważniejszym elementem jest oczywiści sama belka. W jej wnętrzu drzemie 15 przetworników skonstruowanych i rozmieszczonych w taki sposób, by mogły stanowić alternatywę dla wielokanałowego systemu kina domowego. Do tego dochodzą bezprzewodowe głośniki tylne oraz niemały subwoofer, który również łączy się z resztą bez kabli. Jest jeszcze technologia Q-Symphony, pozwalająca na wykorzystanie głośników wbudowanych w telewizor (o ile jest to topowy QLED TV Samsunga).

Taki zestaw zapewnia wielokanałowy dźwięk przestrzenny, który daje takie wrażenie, jakby cię otaczał i docierał do twoich uszu z każdej strony. O odpowiedni efekt dbają również najlepsze technologie tego typu, na czele z Dolby Atmos i DTS:X. Nie bez znaczenia jest też funkcja Adaptacji Dźwięku, optymalizująca audio w taki sposób, by wszystkie szczegóły były zawsze dobrze słyszalne, niezależnie od tego, jaki poziom głośności ustawisz.

Dźwięk przestrzenny robi wrażenie, ale to nie jedyna istotna cecha tego soundbara

Te cechy, o których wspomnieliśmy, mamy docenić podczas oglądania nie tylko filmów i seriali, ale też wydarzeń sportowych czy programów informacyjnych. Soundbar Samsung HW-Q950T ma też co nieco do zaoferowania graczom. Tryb Gry Pro – bo o nim konkretnie mowa – automatycznie aktywuje się po uruchomieniu konsoli, aby zapewnić audio zoptymalizowane pod kątem elektronicznej rozrywki.

To jest coś jeszcze, co warto wiedzieć? Jak najbardziej – wypada wspomnieć choćby o łączności Bluetooth i Wi-Fi, wygodnym przesyłaniu treści ze smartfona, obsłudze za pomocą pilota do telewizora oraz obudowie pokrytej tkaniną Kvadrat. Ze specyfikacji warto też wypisać, że całkowita moc to 546 watów, a dostępne wejścia to HDMI i optyczne. Sugerowana cena urządzenia to 4999 złotych, ale da się kupić taniej.

Soundbar stworzony z myślą o współpracy z najlepszymi

Ten soundbar zadziała oczywiście z wieloma różnymi modelami telewizorów, ale został stworzony przede wszystkim z myślą o współpracy z telewizorami QLED. Tylko wtedy można w pełni wykorzystać drzemiący w nim potencjał. Topowy model jest zdecydowanie godny uwagi – jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, to koniecznie sprawdź naszą recenzję 85-calowego telewizora Samsung QLED Q950T.

Źródło: Samsung

