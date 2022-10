Jeśli lubisz pierwszoosobowe strzelanki w starym stylu, to niech twojej uwadze nie umknie Cultic. Pod tym tytułem kryje się pełnokrwisty FPS przyrównywany przez wielu do kultowego Blooda. Oceny na Steamie są przytłaczająco… pozytywne.

Cultic to (chyba) świetny FPS w stylu retro

Aktualnie Cultic został oceniony pozytywnie przez 98% graczy na Steamie. Recenzji jest wprawdzie tylko niewiele ponad dwieście, ale trzeba brać pod uwagę fakt, jak niszowy jest to tytuł. Gry w stylu retro mają wprawdzie swoich wielbicieli, no ale nie cieszą się taką popularnością jak produkcje klasy AAA.

Warto nadmienić, że ta strzelanka została opracowana w całości przez jednego człowieka (Jasona Smitha). Oferuje zaskakująco dużą swobodę – do walki w mrocznych lokalizacjach możemy wykorzystać broń palną i ładunki wybuchowe, ale też swoje ciało: skacząc, ślizgając się i robiąc uniki. Można też zastawiać pułapki.

Zobacz oficjalny zwiastun gry Cultic i ruszaj na Steama

Autor określa Cultic jako powrót do przeszłości z dodatkiem zdobyczy współczesnej technologii. Krótko mówiąc: mamy tu klasyczne podejście do rozgrywki i charakterystyczną oprawę wizualną, ale też w pełni trójwymiarowy świat czy realistyczną fizykę. Rzuć okiem na zwiastun poniżej, a jeśli spodoba ci się to, co zobaczysz, to leć na Steama…

…Na razie na Steamie udostępniony został pierwszy z dwóch oficjalnie zapowiedzianych rozdziałów gry Cultic. Za 35,99 zł otrzymujemy zestaw złożony z 10 map i trybu przetrwania, a na przejście całości powinniśmy zarezerwować sobie od 3 do 5 godzin. Jest też dostępna wersja demonstracyjna.

Źródło: Steam