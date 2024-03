Jak Cyberpunk 2077 działa aktualnie na konsolach obecnej generacji? Pojawia się szansa na to, by samodzielnie znaleźć odpowiedź na postawione pytanie, nie płacąc przy tym ani złotówki. Czasowo darmowy Cyberpunk 2077 staje się faktem.

Znowu robi się głośno o Night City. Nie dość, że zapowiedziano oficjalną grę planszową Cyberpunk 2077, to teraz ci gracze, którzy nie mieli okazji sprawdzić dzieła CD Projekt Red, mogą nadrobić zaległości. Pod pewnymi warunkami.

Cyberpunk 2077: darmowy okres próbny

W Cyberpunk 2077 zagramy za darmo, jeśli jesteśmy w posiadaniu konsoli PlayStation 5 lub Xbox Series X|S - darmowy okres próbny dotyczy właśnie tych platform. Jest to idealna szansa na to, by sprawdzić, jak wygląda i działa Cyberpunk 2077 na najmocniejszych konsolach.

Darmowy okres próbny rozpocznie się 28 marca o godzinie 16:00 czasu polskiego i zakończy się 1 kwietnia o godzinie 8:59. Długi weekend z Cyberpunk 2077? Brzmi nieźle. Musimy jednak wiedzieć, że nałożono ograniczenie związane z długością rozgrywki, gdyż w darmowej wersji próbnej możemy spędzić maksymalnie 5 godzin.

Dodatkowe informacje

Cały czas mowa o podstawowej wersji gry. By przystąpić do darmowej rozgrywki, należy pobrać pełną wersję gry: około 99,3 GB na PlayStation 5 i około 103 GB na Xbox Series X|S. Natomiast w sytuacji, gdy Cyberpunk 2077 przypadnie nam do gustu i po okresie próbnym rozważymy zakup, mamy gwarancję przeniesienia wypracowanych postępów do docelowej wersji.

Czy darmowy okres próbny Cyberpunk 2077 będzie na PC? Nie. CD Projekt Red informuje, że "ze względów technicznych nie jesteśmy w stanie zapewnić wersji próbnej dla komputerów PC w taki sam sposób jak dla konsol". Trochę szkoda, bo Cyberpunk 2077 2.0 na PC błyszczy.

Źródło: CD Projekt Red