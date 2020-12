Niekiedy określenia o tym, iż jakaś gra jest gorączkowo wyczekiwana bywają przesadzone. W przypadku Cyberpunk 2077 pasowały one jednak doskonale. Hype wydawał się nakręcony do granic możliwości i kto wie czy przynajmniej w części nie pomógł w bardzo owocnej przedsprzedaży. Nieco w cieniu wczorajszej premiery podano informację, iż w przedsprzedaży gracze złożyli ponad 8 mln zamówień.

We are truly humbled that so many of you trusted us and decided to support #Cyberpunk2077 before the release! Even 8 million thank yous isn't enough! The journey has just begun and we are hard at work on the upcoming fixes and updates to the game. See you in Night City! pic.twitter.com/ycIe2kN0Zq