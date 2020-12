Szum wokół Cyberpunk 2077 był i nadal jest ogromny. Mało kto będzie pewnie zaskoczony faktem, iż to właśnie premiera tej gry zostanie odnotowana w telewizji. I to bardzo wyraźnie.

Cyberpunk 2077 doczeka się telewizyjnej premiery

Kilka dni temu padły deklaracje, że najintensywniejszy etap kampanii promocyjnej Cyberpunk 2077 dopiero nas czeka. I o ile reklamy największych gier nikogo już nie zaskakują, to specjalne wydarzenia na premierę w telewizji nie należą już do standardów. Najnowsza produkcja CD Projekt RED doczeka się aż 4-godzinnego programu podczas którego na widzów czekać ma wiele atrakcji. Transmisja odbędzie się 9 grudnia na kanale Polsat Games. Start o godzinie 20:00.

„Cieszymy się, że możemy być częścią tak ważnego dla graczy na całym świecie wydarzenia. Sami jesteśmy graczami i równie niecierpliwie, co pozostali oczekujemy premiery Cyberpunka 2077. Dlatego wcześniejsze wejście do świata Night City i pokazanie go widzom będzie dla nas niezapomnianym przeżyciem.” - Radosław Nałęcz, redaktor naczelny Polsat Games

Wejdź do Night City razem z Polsat Games!



Premiera telewizyjna @CyberpunkGame 9 grudnia o 20:00. pic.twitter.com/J2aq4hOnPT — Polsat Games (@PolsatGames) November 30, 2020

Krzysztof Ibisz i Agnieszka Borysiuk w roli prowadzących

Polsat Games przez cały dzień będzie przypominał o nadchodzącym Cyberpunk 2077, oprawa antenowa ma nawiązywać do Night City, studio wspomnianego programu też będzie specjalnie udekorowane. Ujawniono, iż w roli prowadzących wystąpią Krzysztof Ibisz i Agnieszka Borysiuk, których wspomagać mają Radosław Nałęcz i Piotr "Izak" Skowyrski. 4 godziny wypełnią między innymi rozmowy z gośćmi, wśród których pojawią się twórcy gry czy popularni streamerzy. Potwierdzono, iż jednym z rozmówców będzie Mike Pondsmith, autor fabularnego Cyberpunk 2020.

Premiera gry odbędzie się w zasadzie od razu po zakończeniu wspomnianego programu, bo zaplanowano ją na 10 grudnia. Na zabawę mogą nastawiać się posiadacze PC, konsol Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S i PlayStation 5 oraz korzystający z usługi Google Stadia.

Źródło: @PolsatGames

