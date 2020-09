Jaki komputer trzeba będzie przygotować pod Cyberpunk 2077? Twórcy wreszcie odpowiedzieli na to nurtujące wielu graczy pytanie.

Wymagania sprzętowe Cyberpunk 2077 nie przerażają

Od razu wypada uspokoić te osoby, które nie dysponują komputerami z najwydajniejszymi podzespołami na rynku. Wygląda na to, że Cyberpunk 2077 nie będzie aż tak wymagający, jak niektórzy próbowali przekonywać. Z informacji ujawnionych przez CD Projekt RED wynika, że zabawa będzie możliwa na sprzętach zasługujących co najwyżej na miano solidnych. Nawet rekomendowana konfiguracja wygląda na tyle łagodnie, że szybko pojawiają się sugestie co do albo doskonałej optymalizacji albo nie najpiękniejszej oprawy wizualnej. Sami najlepiej wiecie, do których głosów Wam bliżej.

Minimalna konfiguracja sprzętowa do Cyberpunk 2077:

system operacyjny: Windows 7 (64-bit) / Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i5-3570K / AMD FX-8310

8 GB RAM

karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 780 3 GB / AMD Radeon RX 470

DirectX 12

70 GB wolnego miejsca na dysku twardym

Zalecana konfiguracja sprzętowa do Cyberpunk 2077:

system operacyjny: Windows 10 (64-bit)

procesor: Intel Core i7-4790 / AMD Ryzen 3 3200G

12 GB RAM

karta graficzna: Nvidia GeForce GTX 1060 6 GB / AMD Radeon R9 Fury

DirectX 12

70 GB wolnego miejsca na dysku twardym SSD

Wygląda na to, że premiera Cyberpunk 2077 nastąpi zgodnie z ostatnimi planami

Premiera Cyberpunk 2077 ma odbyć się 19 listopada. Ponowne przypomnienie o tej właśnie dacie daje nadzieje, że kolejnych opóźnień już nie będzie.

Od dawna wiadomo, że Cyberpunk 2077 zmierza nie tylko na PC. Można będzie zagrać również na Xbox One i PlayStation 4, a także Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 5.

Źródło: CD Projekt RED

