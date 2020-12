Wreszcie dobiega końca oczekiwanie na Cyberpunk 2077. Czy ostatecznie to dobra gra? Wygląda na to, że tak.

Cyberpunk 2077 zbiera dobre recenzje

Gdyby CD Projekt RED zrealizowało pierwotne plany to każdy zainteresowany mógłby bawić się przy tym tytule już od wielu miesięcy. Po kilku opóźnieniach na premierę przyszło jednak czekać zdecydowanie dłużej. Doczekamy się jej za 3 dni, pierwsze recenzje pojawiają się natomiast już teraz. Jakie wnioski?

Wygląda na to, że jest dobrze. Przynajmniej w przypadku wersji PC, bo to ona została udostępniona do testów. Na ten moment średnia ocen Cyberpunk 2077 na metacritic krąży w okolicach 90%. To całkiem solidny wynik, nieco uspokajający osoby martwiące się o jakość rozgrywki właśnie z uwagi na kilkukrotne przekładanie premiery czy informacje o tym, że ostatecznie twórcy rezygnują z niektórych pomysłów.

God is a Geek - 100%

Windows Central - 100%

VG247 - 100%

GamesRadar+ - 100%

SpazioGames - 95%

The Games Machine - 95%

Vandal - 93%

GameStar - 91%

IGN - 90%

Power Unlimited - 90%

Game Informer - 90%

GameWatcher - 90%

RPG Site - 90%

Eurogamer Italy - 90%

Millenium - 85%

Screen Rant - 80%

PC Gamer - 78%

GameSpot - 70%

GamesBeat - 60%

Cyberpunk 2077 to wielki i ciekawy świat, ale i sporo błędów

Widać sporą zbieżność co do chwalonych elementów, a także punktów, które nieco psują obraz całości. Najbardziej pozytywne wrażenie na recenzujących robi bardzo duży świat pełen atrakcji, w którym podobno nie sposób się nudzić. Chwalona jest też fabuła oraz oprawa graficzna i dźwiękowa, chociaż od razu akcentowane jest, że do cieszenia się pięknem Night City potrzeba nie byle jakiego sprzętu. Udostępnione jakiś czas temu wymagania sprzętowe wyraźnie to zresztą sugerowały. Stosunkowo rozbudowane okazują się elementy RPG, na szczęście to też wypada pozytywnie.

Co poszło nie tak? Niektórzy zarzucają grze niespójne elementy w kwestii pojawiających się kultur i środowisk, ale inni mogą odeprzeć to stwierdzeniem, iż to celowy zabieg twórców. Trudno będzie za to wybronić błędy techniczne. Wspominają o nich niemal wszystkie źródła, niektórzy testujący akcentują je delikatnie, ale inni mówią o bardzo doskwierających bugach. Pewne jest, że gra otrzyma sporą dawkę poprawek.

Odliczacie godziny do premiery? Ta już 10 grudnia. Gra trafi nie tylko na PC z Windows, ale też do usługi Google Stadia oraz na konsole Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S i PlayStation 5.

Źródło: metacritic

