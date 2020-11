Jeśli komukolwiek brakowało materiałów przybliżających świat Cyberpunk 2077, dziś ekipa CD Projekt RED pokusiła się o dość solidną porcję.

Nowy zwiastun Cyberpunk 2077 po polsku

Kolejny odcinek z cyklu pokazów Night City Wire przyniósł przede wszystkim nowy, obszerny zwiastun. Czekający na Cyberpunk 2077 nie powinni być nim rozczarowani.

To bowiem ponad 5 minut materiału, który daje szansę rzucenia okiem na nieprezentowane wcześniej sceny z Night City pozwalające lepiej poznać fabułę i bohaterów. Wspomniano też o rozwoju postaci oraz aktywnościach pobocznych. Wszystko tym razem w polskiej wersji językowej.

Kim jest Johnny Silverhand?

Drugi z pokazanych dziś zwiastunów koncentruje się w całości na postaci Johnny’ego Silverhanda, a nie ulega wątpliwości, że wielu graczy czekających na Cyberpunk 2077 ma co do niej spore nadzieje.

Nie tylko dlatego, że wciela się w nią Keanu Reeves. Trudno jednak przechodzić obok tego faktu obojętnie, a skoro tak to świetnym uzupełnieniem będzie wideo zza kulis i kilka słów od aktora przybliżającego swoją transformację w legendarnego rockerboya Night City.

Za kulisami prac nad ścieżką dźwiękową Cyberpunk 2077

Jeśli już w tytule wspomnieliśmy o słuchaniu, nie wypada pominąć również głosu kompozytorów, którzy zdecydowali się opowiedzieć o tworzeniu ścieżki dźwiękowej do gry, stacjach radiowych czy swoich inspiracjach. Niemalże od pierwszych zapowiedzi padały deklaracje, że dobór muzyki odpowiedniej do wykreowanego tu świata jest bardzo istotny. I obecnie wydaje się, że faktycznie będzie to kwestia wypadająca bardzo dobrze.

Do premiery Cyberpunk 2077 niespełna miesiąc

Już wkrótce rozwiane zostaną wszelkie wątpliwości. Raz jeszcze przypomniano, że Cyberpunk 2077 ma zadebiutować 10 grudnia. Trafi na PC, konsole Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S, PlayStation 5 oraz Google Stadia. W przyszłym roku wydana zostanie darmowa aktualizacja, dzięki której Cyberpunk 2077 będzie mógł w pełni wykorzystać moce konsol nowej generacji.

Źródło: Cyberpunk 2077

