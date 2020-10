Świetne wieści dla wszystkich czekających na premierę Cyberpunk 2077. CD Projekt RED potwierdziło zakończenie prac nad grą.

Premiera Cyberpunk 2077 odbędzie się zgodnie z planem

Cyberpunk 2077 to chyba najbardziej wyczekiwana polska gra w historii. Ekipa CD Projekt RED zapowiada projekt na ogromną skalę i być może właśnie z tego powodu prace trwają wiele lat, nie udało się też uniknąć przekładania premiery. Wreszcie można jednak napisać, że tym razem przykrych niespodzianek nie będzie. Przed momentem wydano krótki, ale niezwykle istotny komunikat - Cyberpunk 2077 uzyskał status gold.

Co to oznacza? Zawsze to samo. Wszystkie kluczowe prace zostały ukończone i gra jest gotowa na premierę. Jak przypomniano, przygody w Night City można będzie zacząć 19 listopada. Nadmieńmy, że Cyberpunk 2077 zmierza na PC oraz Xbox One i PlayStation 4. Trafi również na Xbox Series X, Xbox Series S oraz PlayStation 5. Początkowo w ramach wstecznej kompatybilności (i Smart Delivery), ale w przyszłym roku wydana zostanie aktualizacja pomagająca wykorzystać większe moce obliczeniowe nowych konsol.

Cyberpunk 2077 has gone gold!



See you in Night City on November 19th! pic.twitter.com/s6U266Y1fp — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 5, 2020

Po crunchu do celu

Warto tutaj przypomnieć, że oficjalna zapowiedź gry miała miejsce 30 maja 2012 roku. Kilka dni temu niepokój wywołały informacje na temat crunchu. Twórcy potwierdzili, że przeszli na 6-dniowy tydzień pracy.

Z drugiej strony to, że sytuacja wokół Cyberpunk 2077 jest opanowana sugerował pokazany spot telewizyjny gry. Premierę zaliczył podczas finałów NBA, a jak wiadomo czas antenowy nie należy wtedy do najtańszych. Pierwszoplanową rolę odgrywa tu Keanu Reeves, czemu trudno się dziwić. Zaangażowanie go do promocji Cyberpunk 2077 od początku wydało się świetnym pomysłem i nic dziwnego, że cały czas jest chętnie wykorzystywany.

Czekacie? Na jakiej platformie zamierzacie bawić się przy Cyberpunk 2077?

Źródło: CD Projekt RED

