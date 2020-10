Cyberpunk 2077 jednak nie zadebiutuje 19 listopada. Chociaż wszystko miało być już dopięte, w ostatniej chwili plany zostały zmienione.

Premiera Cyberpunk 2077 przełożona na grudzień

Losy Cyberpunk 2077 są dość zawiłe i dzisiejszy komunikat tylko to potwierdza. Chociaż wszystko wskazywało na to, że gra zadebiutuje 19 listopada, ostatecznie tak się nie stanie. Premiera została przesunięta o 21 dni i obecnie jest planowana na 10 grudnia.

We have important news to share with you pic.twitter.com/qZUaD6IwmM — Cyberpunk 2077 (@CyberpunkGame) October 27, 2020

Dlaczego Cyberpunk 2077 został ponownie opóźniony?

To zaskakująca decyzja z uwagi na niedawane ogłoszenie mówiące o tym, że gra uzyskała status gold. Takie informacje zazwyczaj oznaczają koniec prac i gotowość do premiery. Przedstawiciele CD Projekt RED wyjaśniają, że mimo wszystko wciąż dopinają pewne detale i właśnie na to potrzebują więcej czasu.

Niektórzy spośród Was mogą zastanawiać się, jak dzisiejszy komunikat ma się do informacji, że gra już jakiś czas temu osiągnęła status gold. Zakończenie procesu certyfikacji - równoznaczne z osiągnięciem statusu gold - oznacza, że gra jest gotowa, możne zostać ukończona i zawiera całą planowaną zawartość. Nie oznacza natomiast, że zaprzestaliśmy prac związanych z podnoszeniem jej jakości. Wręcz przeciwnie - na tym koncentrują się wysiłki, które doprowadzą do wydania tzw. Day 0 patcha w dniu premiery. To właśnie ten etap projektu został przez nas niedoszacowany.

Wyzwaniem okazuje się duża liczba platform docelowych gry. Cyberpunk 2077 zmierza na PC oraz Google Stadia, a także konsole Xbox One i PlayStation obecnej oraz nowej generacji. Równocześnie testowanych jest aż 9 wersji, co w dobie pracy zdalnej nie jest łatwe.

Jednocześnie padają zapewnienia, że dodatkowe 21 dni to wystarczający czas na ukończenie tym razem już absolutnie wszystkich prac. Trzymamy kciuki.

Źródło: @CyberpunkGame

