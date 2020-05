The Last of Us: Part 2 to niezwykle łakomy kąsek dla wielu właścicieli konsol PlayStation 4. Kiedy wreszcie zadebiutuje? Wygląda na to, że tym razem plany twórców i wydawcy nie ulegną już zmianie.

Prace nad The Last of Us: Part 2 zostały zakończone

Datę premiery The Last of Us: Part 2 zmieniano kilka razy. Ostatnio nie tak dawno, bo na początku kwietnia. Wtedy nie poznaliśmy nawet nowego terminu, ale zmieniło się to kilka dni temu. Obiecano wtedy, że The Last of Us: Part 2 zadebiutuje 19 czerwca i wygląda na to, że tym razem jest to naprawdę ostateczny termin.

Do zapewnień Sony o braku widocznych problemów mogących dotknąć fizyczną dystrybucję dołączył właśnie optymistyczny komunikat ze strony twórców. Neil Druckmann poinformował, iż The Last of Us: Part 2 uzyskał status gold. Taki komunikat oznacza tyle, że prace zostały ukończone i gra jest gotowa do debiutu.

Mnóstwo informacji o fabule The Last of Us: Part 2 krąży w sieci

Poza przekładaniem premiery twórcy borykali się ostatnio z innymi problemami. Przecieki odnośnie nadchodzących gier nie są niczym nowym, ale w przypadku The Last of Us: Part 2 ich skala okazała się ogromna. Do sieci trafiły materiały ujawniające bardzo ważne informacje dotyczące fabuły. Reakcja Naughty Dog mogła potwierdzać, że są one prawdziwie. Mimo podjętych wysiłków mających na celu usuwanie materiałów nadal warto uważać, aby się z nimi nie spotkać i nie zepsuć sobie zabawy. Z przeprowadzonych ustaleń wynika, że zamieszanie nie zostało wywołane przez nikogo z członków zespołu pracującego nad grą. „Przysłużył się” temu ktoś z zewnątrz.

Neil Druckmann twierdzi, czemu trudno się dziwić, że nawet osoby, które zapoznały się z przeciekami nie będą rozczarowane. Poznanie pełnej historii i wszystkich smaczków możliwe będzie bowiem tylko po samodzielnym ukończeniu gry.

Źródło: Naughty Dog

