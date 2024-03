Na rynku pojawia się coraz więcej urządzeń o jeszcze większej mocy i wydajności, a ich producenci obiecują innowacyjne rozwiązania. Taką zmywarką jest Haier i-Pro Shine, która wyposażona została w ramię natryskowe H-Spray Arm i system rozprowadzania wody Cutlery Shine Plus.

ocena redakcji:









4,8/5

Płatna współpraca z marką Haier

Według producenta zapewnia to o 60 proc. lepsze rezultaty zmywania niż dotychczas. Sprawdzamy, czy i-Pro Shine faktycznie zostawia konkurencję w tyle i zaskoczy nas swoimi możliwościami.

Mamy tutaj do czynienia z modelem Haier i-Pro Shine Series 6 XI 4A4M4PB. Od strony technicznej warto wspomnieć, że jest to zmywarka do zabudowy o wysokości (bez blatu) 81,8 cm, szerokości 59,7 cm i głębokości 55,5 cm, klasy energetycznej A, mieszcząca 14 kompletów naczyń i posiadająca aż 10 programów zmywania, oraz wyposażona w sztuczną inteligencję, mającą ułatwiać jej obsługę. Producent deklaruje, że zużycie energii w przypadku tej zmywarki wynosi 54 kWh na 100 cykli, co przekłada się na 0,54 kWh na jeden cykl zmywania. Zużycie wody na 100 cykli ma natomiast wynosić 9,5 l.

Co oferuje i-Pro Shine Series 6 XI 4A4M4PB?

Pierwsze wrażenie jest najważniejsze, także trochę o wyglądzie i o tym, co i-Pro Shine kryje za zamkniętymi drzwiczkami. Zmywarka na pierwszy rzut oka nie wyróżnia się niczym szczególnym, ponieważ jej główne atuty są ukryte we wnętrzu. Jest ono schludne, ładne i co istotne - podświetlone. To, co mnie w nim zaskoczyło, to dostępna przestrzeń, która pozwala zmieścić w niej naczynia różnej wielkości, w różnych konfiguracjach. Ułatwiają to składane elementy. Dzięki nim wsadzenie do kosza dużego garnka, woku, czy nawet zabrudzonej blachy z piekarnika nie stanowi najmniejszego problemu. Nie trzeba tutaj kombinować, jak w grze Tetris i bawić się w skomplikowane układanki. Brzmi nieźle, prawda?

Na uwagę zasługują również podwójne podpórki i gumowe wykończenia, mające zabezpieczać najdelikatniejsze naczynia, w tym bardzo wrażliwe na działanie zmywarek kieliszki do wina. Dla wielu z nich kontakt ze zmywarką kończy się zazwyczaj zniszczeniem. Pełna obaw sprawdziłam, jak faktycznie działa wspomniana ochrona. Oczywiście sięgnęłam po kieliszek z kategorii tych mniej lubianych i cykl mycia trwający jedynie 20 minut, aby nie przedłużać ewentualnych cierpień naczynia. Pomimo mojego sceptycznego nastawienia, kieliszek wyszedł z tej próby bez szwanku, za co należy się i-Pro Shine spory plus. Mając taką zmywarkę, nie musimy się więc martwić, że po imprezie z przyjaciółmi albo rodzinnym spotkaniu zostaniemy ze stertą ubrudzonych szklanek, szampanówek i innych naczyń, które będziemy musieli samodzielnie zmywać.

Pod lupę wzięłam również cechy, którymi chwali się firma Haier - ramię natryskowe H-Spray Arm, system rozprowadzania wody Cutlery Shine i system Powerwash, czyli wielką trójcę mającą być gwarancją czystych naczyń. Ilu z was spotkało się z zawodem w postaci naczynia niedoczyszczonego ze strony, która skutecznie ukrywała się w zmywarce? Problem jest jeszcze bardziej dotkliwy, jeśli dotyczy patelni, którą chcemy właśnie użyć, czy jedynego w domu naczynia żaroodpornego. Sprawdziłam więc, czy dobrze zapowiadające się w teorii opcje, równie dobrze radzą sobie w praktyce. W trakcie testów sięgnęłam po broń ostateczną, czyli zabrudzone naczynie żaroodporne i najmocniejszy z dostępnych programów, czyli Program Intensywny 75°C. Po 2,5 h godziny oczekiwania okazało się, że i tutaj nie było zaskoczenia. Zmywarka poradziła sobie z zaschniętym tłuszczem i przypaleniami. Nie było się do czego przyczepić.

Sztuczna inteligencja w zmywarce i-Pro Shine

To, że większość ze współczesnych urządzeń można obsługiwać zdalnie za pomocą aplikacji, nikogo już nie dziwi. Producenci sprzętu AGD idą jednak dalej i sięgają po AI. W przypadku i-Pro Shine sztuczna inteligencja ma podpowiedzieć, który program będzie najlepszy dla naczyń umieszczonych w zmywarce. W jaki sposób? Wystarczy, że zrobimy zdjęcie, a aplikacja hOn oraz funkcja Washing Lens automatycznie dobiorą odpowiednie parametry zmywania również pod kątem ekologicznym. W i-Pro Shine jest aż 10 programów zatem oprócz sztucznej inteligencji, każdy użytkownik znajdzie program w zależności od potrzeb między innymi cykl mycia trwający jedynie 20 minut, czy wspomniany Program Intensywny 75°C.

Warto postawić na i-Pro Shine Series 6 XI 4A4M4PB?

Wybierając wśród licznych modeli zmywarek, warto postawić na urządzenie, które spełni nasze oczekiwania. Zmywarka i-Pro Shine to wydatek rzędu 3 499 zł. Moim zdaniem to uczciwa kwota za sprzęt wyręczający nas w zmywaniu, a dodatkowo oferujący tyle ciekawych funkcji i możliwości - od różnorodnych trybów pracy, przez wsparcie AI, aż po dużą ładowność. Nie zapominajmy, że sprzętów AGD nie kupujemy co roku. To coś, co ma nam posłużyć przez lata. Dlatego lepiej sięgnąć po urządzenie, które jest faktycznie jakości premium. Czy kupiłabym zmywarkę i-Pro Shine? Zdecydowanie tak.

Opinia o Haier I-Pro Shine Series 6 XI 4A4M4PB Plusy wygodna i prosta obsługa

ogólna efektywność mycia naczyń

pojemność

dostępność krótkiego trybu zmywania

czytelny panel obsługi

podwójne podpórki i gumowe wykończenie chroniące delikatne naczynia Minusy zmywarka nie tylko zmywa, ale podpowiada, jak to zrobić - może nas nieźle rozleniwić

ilość dostępnych programów może na początku przytłoczyć

Haier i-Pro Shine Series 6 XI 4A4M4PB - ocena końcowa 96% 4.8/5





Płatna współpraca z marką Haier

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.