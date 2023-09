Na targach IFA nie zabrakło marki Haier. Producent przedstawił kilka najnowszych produktów wspieranych zaawansowaną technologią.

Na stoisku brylowały pralki i suszarki X Series 11. W urządzeniach zastosowano udogodnienia, które mają poprawić wydajność przy zachowaniu gwarancji maksymalnej dbałości o odzież.

Działanie pralki X Series 11 opiera się na technologii Ultra Fresh Air, która odświeża ubrania, a jednocześnie zapobiega rozprzestrzenianiu się bakterii i nieprzyjemnych zapachów do 12 godzin przy zamkniętym bębnie.

Natomiast suszarki z tej samej serii wyposażono w specjalny silnik, który ma zapewniać efektywne suszenie. Konstrukcja bębna pozwala bezpiecznie suszyć delikatne tkaniny. Ponadto przepływ powietrza można regulować w zależności od potrzeb użytkownika.

AGD marki Haier na IFA

Na targach pojawiły się również urządzenia kuchenne producenta. I-Pro Shine Series 7 to pojemna zmywarka w klasie energetycznej A, która ma oferować o 60 procent wyższą wydajność i efektywność niż dostępny na rynku sprzęt w tym rozmiarze.

Zaprezentowano również lodówkę 2D 60 Series 5 Pro w klasie energetycznej A. Połączenie z aplikacją hOn umożliwia sterowanie urządzeniem za pomocą smartfona. Natomiast funkcja proaktywnej temperatury zapamiętuje nawyki zakupowe i automatycznie dostosowuje temperaturę lodówki, gdy użytkownik wkłada tam nowe produkty.

Piekarniki i płyty grzewcze z nowej serii ID wyróżniają się technologią Bionicook. Sprzęt wyposażono w kamerę Bionic Vision, która rozpoznaje produkty znajdujące się wewnątrz i automatycznie wybiera idealne parametry pieczenia podczas całego cyklu.

Przykładem zaawansowanego technicznie urządzenia kuchennego jest piekarnik Chef@Home. Ma on duży ekran na drzwiach, dzięki któremu zyskujemy dostęp nie tylko do przepisów i funkcji piekarnika, ale także do... przeglądarki internetowej. W ten sposób podczas przygotowywania posiłków w kuchni można oglądać serial lub słuchać muzyki.

źródło: materiały prasowe