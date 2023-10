Intel Core i9-14900K to jeden z najwydajniejszych i najgorętszych procesorów na rynku. Jest jednak sposób, aby obniżyć jego temperatury.

Testy procesora Intel Core i9-14900K dla wielu mogły okazać się zaskakujące – procesor oferuje świetne osiągi, ale cechuje się ogromnym zapotrzebowaniem na energię i jest bardzo trudny do schłodzenia (nie obejdzie się bez bardzo dobrego chłodzenia wodnego).

Jest jednak sposób, by obniżyć temperatury procesora.

Delidding procesora Intel Core i9-14900K

Overclocker Roman „der8auer” Hartung nagrał ciekawy poradnik, w którym przeprowadził tzw. delidding procesora – zdjął odpromiennik ciepła, pozbył się połączenia lutowanego i zastosował pastę termoprzewodzącą na bazie ciekłego metalu.

Nowa generacja procesorów Raptor Lake Refresh wykorzystuje taki sam odpromiennik ciepła, jak poprzednie modele Raptor Lake, więc można tutaj wykorzystać deliddery przystosowane do poprzedniej generacji CPU. Cała procedura jest dosyć skomplikowana, więc polecamy ją tylko zaawansowanym użytkownikom. Pamiętajcie, że nieumiejętny delidding może prowadzić do uszkodzenia procesora, a taka operacja nie kwalifikuje się do wymiany gwarancyjnej.

Wyniki wyglądają bardzo optymistycznie. Delidding procesora pozwolił obniżyć średnią temperaturę rdzeni o niecałe 10 stopni Celsjusza. Mało tego! Po zastosowaniu dodatkowej ramki usztywniającej podstawkę (podstawka wygina procesor, co prowadzi do gorszego kontaktu chłodzenia z procesorem) można zbić dodatkowe 1,5 stopnia Celsjusza.

Core i9-14900K oczywiście nadal generuje sporo ciepła, więc niezbędne będzie tutaj wykorzystanie bardzo dobrego chłodzenia cieczą. Delidding może być ciekawą opcją dla entuzjastów, którzy chcieliby więcej wycisnąć przy podkręcaniu sprzętu (często ograniczeniem są tutaj właśnie zbyt wysokie temperatury i throttling procesora).

Źródło: YouTube @ der8auer

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.