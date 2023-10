AMD wprowadza do oferty procesory Ryzen Threadripper 7000 i Ryzen Threadripper Pro 7000 WX, które zostały zaprojektowane z myślą o najwydajniejszych stacjach roboczych. Nowe modele oferują dużo wyższe osiągi, a do tego oferują lepszą funkcjonalność względem konkurencji.

Myśleliście, że AMD porzuciło rynek stacji roboczych? Nic bardziej mylnego! Na rynku debiutują procesory Ryzen Threadripper 7000 i Ryzen Threadripper Pro 7000 WX, które zastępują wcześniejsze modele Ryzen Threadripper Pro 5000 WX. Czego możemy się spodziewać?

Nowa generacja procesorów AMD Ryzen Threadripper

Procesory Ryzen Threadripper 7000 i Ryzen Threadripper Pro 7000 WX bazują na architekturze Zen 5, dzięki czemu oferują lepszą wydajność i efektywność energetyczną. Nowe jednostki oferują maksymalnie 96 rdzeni/192 wątki, co w tym segmencie produktowym jest już prawdziwym overkillem.

Warto również wspomnieć, że nowa generacja procesorów to też lepsza funkcjonalność. Producent przewidział kontroler pamięci DDR5-5200 (4-kanałowy w Ryzen Threadripper 7000 i 8-kanałowy w Ryzen Threadripper Pro 7000 WX) oraz wsparcie dla magistrali PCI-Express 5.0 (48 linii w Ryzen Threadripper 7000 lub 128 linii w Ryzen Threadripper Pro 7000 WX), co przełoży się na możliwość podłączenie nowoczesnych kart rozszerzeń i dysków SSD NVMe.

W przypadku modeli Ryzen Threadripper Pro 7000 WX przewidziano też dodatkowe funkcje, które usprawniają zarządzanie sprzętem i wspomagają bezpieczeństwo. Dodatkowo takie procesory mają zapewnione dłuższe wsparcie (18 miesięcy dla oprogramowania i 24 miesiące dostępności). Producent udostępnił też specjalne sterowniki, które zapewniają lepsze możliwości w profesjonalnych zastosowaniach, jak symulacje, modelowanie czy trenowanie AI.

Warto jednak pamiętać, że jednostki korzystają z nowej podstawki sTRX5, więc wymagają też nowych płyt głównych – modele WRX50 obsługują procesory Threadripper i Threadripper Pro (z ograniczeniem funkcjonalności), a WRX90 to modele typowo pod procesory Threadripper Pro. W obydwóch przypadkach przewidziano możliwość podkręcania. Współczynnik TDP już w standardzie wynosi aż 350 W (!), więc konieczne będzie tutaj zastosowanie bardzo wydajnego chłodzenia.

Wydajność procesorów AMD Ryzen Threadripper 7000

Procesory Ryzen Threadripper Pro 7000 WX zastępują modele Ryzen Threadripper Pro 5000 WX. Nowa architektura i platforma przekładają się na sporą poprawę wydajności.

AMD Ryzen Threadripper Pro 7985 WX (64 rdzenie/128 wątków Zen 4) w profesjonalnych zastosowaniach jest o 12 – 46% wydajniejszy względem AMD Ryzen Threadripper Pro 5995 WX (64 rdzenie/128 wątków Zen 3).

Warto zwrócić uwagę także na porównanie poszczególnych modeli – nie we wszystkich zastosowaniach większa liczba rdzeni ma liniowe przełożenie na wzrost osiągów.

Jak wygląda porównanie względem konkurencji? Producent zestawił modele AMD Ryzen Threadripper Pro 7000 WX do układów Intel Xeon W-3400 (Sapphire Rapids), które też przygotowano z myślą o stacjach roboczych.

Różnica w wydajności jest ogromna. Nawet 64-rdzeniowy Ryzen Threadripper Pro 7985 WX okazuje się dużo wydajniejszy od 56-rdzeniowego Intel Xeon w9-3495X. W przypadku topowego 96-rdzeniowego modelu Ryzen Threadripper Pro 7995 WX różnica jest jeszcze wyższa.

Producent chwali się także dużo lepszą efektywnością energetyczną. Ryzen Threadripper Pro 7995 WX zapewnia nawet 2-krotnie szybsze renderowanie, co przekłada się na 78% niżśze zapotrzebowanie na energię w przeliczeniu na rdzeń i 2,2-krotnie lepszą efektywność energetyczną całego procesora.

AMD dominuje na rynku stacji roboczych

Nie jest tajemnicą, że AMD już od poprzedniej generacji Threadripperów dominowało na rynku stacji roboczych. Wprowadzenie nowej generacji jeszcze bardziej powiększa tę przewagę – otrzymujemy nie tylko wydajniejszy, ale też funkcjonalniejszy sprzęt. Miłą niespodzianką jest powrót zwykłych Threadripperów (przeznaczonych bardziej na konsumencki rynek).

Nowe procesory oficjalnie trafią do sprzedaży 21 listopada 2023 roku. Póki co ujawniono tylko ceny zwykłych modeli Ryzen Threadripper 7000: Ryzen Threadripper 7960X – 1499 dolarów, Ryzen Threadripper 7970X – 2499 dolarów, Ryzen Threadripper 7980X – 4999 dolarów. Sprzęt nie jest tani, ale to i tak dużo mniej niż trzeba zapłacić za modele konkurencji.

Źródło: AMD