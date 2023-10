Składacie wydajny komputer i zastanawiacie się nad wyborem chłodzenia wodnego do procesora? Zobaczcie nasze propozycje. Wybraliśmy najlepsze modele z różnych segmentów cenowych.

Procesor to jeden z najważniejszych podzespołów komputera, który ma ogromny wpływ na wydajność całego zestawu. Przy okazji jest to też element, który generuje sporo ciepła i wymaga zastosowania odpowiedniego chłodzenia. Jak poradzić sobie ze schłodzeniem procesora? Większość modeli jest sprzedawana razem z referencyjnym coolerem (tzw. BOX), jednak zwykle oferuje on tylko podstawową wydajność – odpowiednią do pracy przy standardowych ustawieniach, gdzie zwykle i tak musimy się liczyć z wyraźnie słyszalnym hałasem.

Jeżeli zależy wam na lepszej wydajności i/lub kulturze pracy (bo np. macie w planach podkręcenie procesora), warto zastanowić się nad wymianą chłodzenia na lepszy model – dobrym pomysłem będzie dobry powietrzny cooler CPU lub nawet chłodzenie wodne. Sporą popularnością cieszą się chłodzenia wodne typu AiO, które mogą być dobrą alternatywą dla entuzjastów, którzy oczekują dobrej wydajności i nie chcą wydawać ogromnych pieniędzy na sprzęt.

Chłodzenie wodne AiO – dlaczego warto je wybrać?

Chłodzenie wodne typu AiO (All in One) to uboższa wersja składanych (customowych) zestawów LC. Sposób działania w zasadzie jest taki sam – ciepło z procesora jest odprowadzane przez blok wodny do chłodziwa, które następnie jest przepompowywane wężykami do radiatora i schładzane. Ciecz pracuje w obiegu zamkniętym, więc później z powrotem trafia do bloku wodnego, a cała operacja się powtarza.



Wszystkie elementy chłodzenia wodnego typu AiO zostały połączone w całość

Chłodzenie wodne CPU na ogół zapewnia lepszą efektywność względem powietrznych coolerów CPU, dzięki czemu sprawdzi się z gorętszymi i/lub podkręconymi procesorami. Różnica jest taka, że w zestawie AiO wszystkie elementy są połączone w całość, więc nie trzeba się trudzić ze składaniem elementów (i przy okazji ryzykować rozszczelnienia układu i uszkodzenia podzespołów). Minusy? Zestaw AiO mimo wszystko zapewnia słabsze osiągi względem customowego LC i nie można go rozbudować (np. jeżeli ktoś ma w planach zbudowanie komputera w całości chłodzonego cieczą). Warto pamiętać, że rozmiar chłodnicy wpływa na wydajność zestawu, ale może też ograniczać kompatybilność sprzętu (nie wszystkie obudowy pomieszczą największe chłodnice).

Jakie chłodzenie wodne typu AiO? Jakie jest najlepsze chłodzenie AiO? Przygotowaliśmy ranking chłodzeń AiO z różnych segmentów cenowych – nasz ranking chłodzenia wodnego CPU obejmuje zarówno ekonomiczne modele, które mogą być alternatywą dla wydajnych coolerów powietrznych, jak i wypasione konstrukcje do budowy topowych konfiguracji z podkręconymi procesorami. Część modeli występuje w wersji standardowej i podświetlonej, więc osoby zwracające uwagę na wygląd sprzędu będą mogły wybrać lepiej pasujący zestaw. W najdroższych modelach producenci stosują dodatkowy ekran na blokopompce, na którym można wyświetlać swoje grafiki/animacje lub informacje diagnostyczne komputera.

Chłodzenie AiO - ranking polecanych modeli:

Cooler Master MasterLiquid Lite 240 - tanie chłodzenie AiO Ocena benchmark.pl









4,5/5 Cooler Master MasterLiquid Lite 240 to jedno z najtańszych chłodzeń AiO dostępnych na rynku, dzięki czemu może być ciekawą alternatywą dla wydajnych coolerów CPU. Zestaw wyposażono w niedużą blokopompkę oraz aluminiową chłodnicę 240 mm. Chłodzenie pasuje do wszystkich najpopularniejszych podstawek, ale konstrukcja raczej nada się tylko do średniowydajnych procesorów klasy AMD Ryzen 7 lub Intel Core i5. Warto jednak zaznaczyć, że zastosowane węże nie są zbyt długie, więc zestaw sprawdzi się w standardowych obudowach typu midi tower. Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, AM2 , AM2, LGA 1156, LGA 1155, FM2, FM1, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066, FM2, LGA 1200, AM3 , LGA 1700, AM5

Maksymalna liczba obrotów/drgań 2000 /min

Maksymalny przepływ powietrza CFM 66.7 CFM

Endorfy Navis F240 - popularne chłodzenie wodne AiO Ocena benchmark.pl









4,5/5 Endorfy Navis F240 zalicza się najpopularniejszych chłodzeń AiO dostępnych na rynku. Zestaw oferuje dobre osiągi (nada się do procesorów klasy AMD Ryzen 7 lub Intel Core i7), cechuje się niezłą kulturą pracy, a do tego jest dostępny w atrakcyjnej cenie. Polska konstrukcja wykorzystuje autorską blokopompkę oraz aluminiową chłodnicę 240 mm, na której zainstalowano dwa wentylatory Fluctus 120 PWM. W sprzedaży dostępna jest też nieco droższa wersja Endorfy Navis F240 ARGB z podświetlaną blokopompką i wentylatorami. Najważniejsze cechy: Zastosowanie LGA 1156, LGA 1155, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066, LGA 1200, LGA 1700, AM5

Maksymalna liczba obrotów/drgań 1800 /min

Rodzaj radiatora aluminiowy

Arctic Liquid Freezer II 280 - ciche chłodzenie wodne procesora Ocena benchmark.pl









4,8/5 W naszym zestawieniu nie mogło zabraknąć modelu Arctic Liquid Freezer II 280, czyli jednego z kultowych chłodzeń AiO. Zestaw oferuje bardzo dobrą wydajność – świetnie sobie radzi ze schłodzeniem procesora, a do tego oferuje dodatkowe chłodzenie sekcji zasilania płyty głównej. Nie bez znaczenia jest też wysoka kultura pracy. Liquid Freezer II 280 bazuje na autorskiej konstrukcji blokopompki, a ciepło odprowadzane jest do grubej chłodnicy z dwoma 140-milimetrowymi wentylatorami. W sprzedaży dostępne są też modele Liquid Freezer II 280 z podświetleniem RGB i A-RGB LED. Najważniejsze cechy: Zastosowanie LGA 1156, LGA 1155, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066

Maksymalna liczba obrotów/drgań 1700 RPM /min

Rodzaj łożyska Fluid Dynamic Bearings

Rodzaj radiatora aluminiowy

Maksymalny przepływ powietrza CFM 72,8 CFM

Maksymalny przepływ powietrza m3/h 123,76 m³/h

Maksymalna głośność 0,3 sona dB Zobacz recenzję

Endorfy Navis F360 - wydajne chłodzenie wodne AiO Ocena benchmark.pl









4,5/5 Endorfy Navis F360 to propozycja dla wymagających, którzy składają komputer z topowymi procesorami Intel Core i9 lub AMD Ryzen 9 (i/lub planują podkręcanie sprzętu). Podobnie jak w mniejszym modelu, producent zastosował autorską blokopompkę. Zmieniła się chłodnica – tym razem mamy do czynienia z 360-milimetrowym radiatorem, na którym zainstalowano trzy 120-milimetrowe wentylatory Fluctus 120 PWM. Konstrukcja oferuje bardzo dobre osiągi, a do tego cechuje się wysoką kulturą pracy. Polska konstrukcja jest też stosunkowo niedroga. Co więcej, w sprzedaży dostępny jest nieco droższy model Navis F360 ARGB, który dodatkowo został przyozdobiony efektownym podświetleniem ARGB LED. Najważniejsze cechy: Zastosowanie LGA 1156, LGA 1155, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066, LGA 1200, LGA 1700, AM5

Maksymalna liczba obrotów/drgań 1800 /min

Rodzaj łożyska Fluid Dynamic Bearings

Rodzaj radiatora aluminiowy

MSI MEG CoreLiquid S360 - chłodzenie AiO dla wymagających Ocena benchmark.pl









4,5/5 MSI MEG CoreLiquid S360 zalicza się do najbardziej dopakowanych chłodzeń AiO. Sprzęt kosztuje spore pieniądze, ale powinien spełnić oczekiwania wymagających klientów z topowymi, wydajnymi komputerami. Zestaw wykorzystuje blokopompkę z dodatkowym chłodzeniem sekcji zasilania. Na obudowie bloku zainstalowano wyświetlacz LCD, na którym można wyświetlać informacje diagnostyczne z komputera lub dowolnie zaprogramowane grafiki i animacje. Ciepło odprowadzane jest do dużej chłodnicy, na której zainstalowano trzy wentylatory MEG Silent Gale P12. Zestaw oferuje świetne osiągi, ale maniacy ciszy powinni dodatkowo wyregulować obroty wentylatorów. Najważniejsze cechy: Zastosowanie AM3+, AM2 , AM2, LGA 1156, LGA 1155, FM2, FM1, LGA 2011, LGA 1150, LGA 1151, LGA 2011-3, AM4, LGA 2066, TR4, FM2, sTRX4, LGA 1200, AM3 , LGA 1700, AM5

Maksymalna liczba obrotów/drgań 2000 /min

Rodzaj radiatora aluminiowy

Maksymalna głośność 22.7 dB

Które chłodzenie wodne AiO wybrać?

Wszystko zależy od Waszych oczekiwań i kwoty, jaką chcecie przeznaczyć na chłodzenie CPU. W większości przypadków świetnie sprawdzi się zestaw Arctic Liquid Freezer II 240 lub 280, który oferuje bardzo dobre osiągi, a do tego cechuje się wysoką kulturą pracy. Chłodzenie występuje też w wersji z podświetleniem RGB i ARGB LED, więc przypadnie do gustu osobom zwracjącym uwagę na wygląd sprzętu.

Jeśli dysponujecie gorącym procesorem i oczekujecie lepszej wydajności, warto zastanowić się nad większym modelem Endorfy Navis F360 (występującym również w wersji z podświetleniem ARGB LED). Konstrukcja wykorzystuje sporą chłodnicę, dzięki czemu zapewnia lepsze osiągi, ale też wymaga więcej miejsca w obudowie.

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.