Najnowszy dodatek do Destiny 2 – Królowa-Wiedźma – już dziś wieczorem doczeka się oficjalnej prezentacji. Bungie szykuje spore wydarzenie z tej okazji.

Destiny 2: Królowa-Wiedźma – wielka zapowiedź wielkiego dodatku już dziś

Wtorek, 24 sierpnia, godzina 18.00. Właśnie wtedy rozpocznie się prezentacja, podczas której przedstawiciele ekipy Bungie zaprezentują swoje najnowsze dzieło. Będzie to olbrzymi dodatek do Destiny 2: Królowa-Wiedźma. Jak zapowiadają, ostatnich siedem lat „doprowadziło nas do momentu, w którym stanęliśmy u progu przygody, z jaką nie spotkaliśmy się nigdy wcześniej”.

Szósty oficjalny (i pierwszy od czasu Poza Światłem) dodatek do Destiny 2 to wielka rzecz, ale oprócz tej zapowiedzi studio Bungie planuje pochwalić się też wieloma innymi nowościami. Dlatego też całe wydarzenie rozpocznie się godzinę wcześniej – o 17.00. Transmisję na żywo można będzie oglądać za pośrednictwem Twitcha – o, dokładnie w tym miejscu.

A po Bungie, czas na Xbox

A jak już będziesz w gamingowym nastroju, to o 19.00 rozpoczyna się wielka konferencja Xbox z okazji targów Gamescom 2021. Microsoft zorganizuje trwające około półtorej godziny wydarzenie wypełnione materiałami i wieściami na temat swoich nadchodzących premier.

Źródło: Cenega, Bungie, Microsoft