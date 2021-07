Wiele wskazuje na to, że Halo Infinite nabiera właściwych kształtów. Najwyższy czas, bo oczekiwanie na premierę przeciągnęło się już dość mocno.

Trwają testy Halo Infinite. I napawają optymizmem

Chyba nie będzie przesadą stwierdzenie, że seria Halo jest jedną z bardziej rozpoznawalnych w świecie gier. Ma też dobrą opinię, którą Halo Infinite mogło mocno nadszarpnąć. Na skutek sporej fali krytyki pierwszych prezentacji twórcy zdecydowali się jednak na przełożenie premiery. Jest zatem nadzieja, że ostatecznie czarny scenariusz się nie spełni. I to coraz większa nadzieja.

Rozpoczęły się pierwsze zakrojone na nieco szerszą skalę techniczne testy. Osoby, które uzyskały do nich dostęp nie otrzymały zakazu dzielenia się z szerszą publicznością informacjami i zarejestrowanymi materiałami. Pochwalił się nimi między innymi Tom Warren, chętnie udzielający się w mediach społecznościowych redaktor The Verge.

Pokazał całkiem sporo, w tym gameplay z wersji PC. Jak dodaje, do rozgrywki wykorzystał sprzęt wyposażony w kartę graficzną GeForce RTX 3080 Ti oraz procesor Intel Core i9-11900K. Halo Infinite zmierza również na konsole Xbox obecnej i poprzedniej generacji. Na co można liczyć w przypadku tych platform? Tu odpowiedź, chociaż absolutnie nie ostateczną, dają dwa kolejne filmiki z zapisami rozgrywki z Xbox Series X i Xbox One.

Gameplay z Halo Infinite na PC

Gameplay z Halo Infinite na Xbox Series X i Xbox One

Kiedy premiera Halo Infinite?

Jak zapewne przynajmniej część osób pamięta, Halo Infinite miało być jedną z gier startowych Xbox Series X i Xbox Series S. Nic z tego jednak nie wyszło, a ogłaszając opóźnienie premiery wspomniano jedynie o 2021 roku. Jeśli teraz wszystko jest na dobrej drodze, być może w najbliższym czasie poznamy konkretniejszy termin. Czekacie? Warto wspomnieć, że multiplayer będzie oferowany w formule free-to-play.

Źródło: Tom Warren