Blizzard opublikował premierowy zwiastun Diablo IV – niezaprzeczalnie jednej z najgorętszych gier pierwszego półrocza 2023. To kawał solidnego trailera.

Premiera Diablo IV coraz bliżej

Choć premiera gry Diablo IV czeka nas dopiero 6 czerwca, to Blizzard już teraz zdecydował się na publikację „premierowego zwiastuna rozgrywki”. Trwający nieco ponad minutę materiał wideo zgrabnie podsumowuje to, czym jest nowe Diablo, do jakich zakątków Sanktuarium nas zabierze, z jakimi pomiotami przyjdzie nam powalczyć, no i jaka temu wszystkiemu będzie towarzyszyć atmosfera.

Nowe Diablo przywraca mroczny klimat znany z dwóch pierwszych części. Równocześnie przynosi szereg nowych rozwiązań i mechanik, dostosowując grę do współczesnych standardów, jak i wymagań graczy. Ten zwiastun dobrze to pokazuje i skutecznie pozwala się wczuć, nawet pomimo krótkiego czasu trwania czy piosenki Billie Eilish w tle. Zresztą bez sensu dużo o tym mówić, lepiej to po prostu zobaczyć…

Zobacz premierowy zwiastun Diablo IV:

Niedawno dowiedzieliśmy się też, że pozytywnie na klimat bez wątpienia wpłynie Piotr Fronczewski w roli narratora gry Diablo 4. Nieco wcześniej poznaliśmy także wymagania Diablo IV, co okazało się dobrą wiadomością, bo wcale nie należą one do przesadnie wysokich. W razie czego zostają jeszcze wersje na konsole Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5 i PlayStation 4. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to sporo o Diablo IV przeczytasz u naszych kolegów z Polygamii.

Źródło: Blizzard