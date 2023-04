Znamy oficjalne wymagania gry Diablo IV. Blizzard przedstawił cztery konfiguracje: od minimalnych ustawień w HD, po ultrawysokie w 4K.

Jak wyglądają wymagania Diablo 4? W sumie całkiem nieźle

Beta testy przyniosły oczekiwane rezultaty. Dzięki nim Blizzard zdobył mnóstwo danych, które pozwoliły mu opracować pełne wymagania sprzętowe gry Diablo IV. Tak powstały cztery konfiguracje – w zależności od oferowanej jakości. Wiemy już, jakiego komputera potrzeba, by wyruszyć do Sanktuarium w rozdzielczości HD i 30 klatkach na sekundę i wiemy też, bez czego nie ma mowy o jakości 4K/60fps.

System Windows 10 i 8 GB pamięci RAM to absolutne minimum, by w ogóle myśleć o grze Diablo IV. Dobra wiadomość jest taka, że tytuł ten zadziała nawet na leciwej i-piątce i grafice pokroju GTX-a 660, jeśli jednak liczysz na rozdzielczość Full HD i 60 klatek, to nie obejdzie się bez GTX-a 970.

Wciąż nie brzmi źle, ale jeśli marzą ci się wysokie ustawienia graficzne, to za minimum musisz uznać RTX-a 2060 i procesor na poziomie Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 2700X. Rozdzielczość 4K z kolei – bez zaskoczenia – wymagać będzie już układu graficznego z topki.

A takie są nasze pierwsze wrażenia z Diablo 4 (wideo):

Diablo IV – wymagania sprzętowe (od HD do 4K):

Minimalna konfiguracja

(niskie ustawienia graficzne / rozdzielczość 720p / płynność 30fps)

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-2500K lub AMD FX-8350

Grafika: GeForce GTX 660 lub Radeon R9 280

Pamięć: 8 GB RAM + 90 GB na dysku SSD

Średnia konfiguracja

(średnie ustawienia graficzne / rozdzielczość 1080p / płynność 60fps)

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i5-4670K lub AMD Ryzen 1300X

Grafika: GeForce GTX 970 lub Radeon RX 470

Pamięć: 16 GB RAM + 90 GB na dysku SSD

Rekomendowana konfiguracja

(wysokie ustawienia graficzne / rozdzielczość 1080p / płynność 60fps)

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 2700X

Grafika: GeForce RTX 2060 lub Radeon RX 5700 XT

Pamięć: 16 GB RAM + 90 GB na dysku SSD

Optymalna konfiguracja

(ultrawysokie ustawienia graficzne / rozdzielczość 2160p / płynność 60fps)

System operacyjny: 64-bitowy Windows 10

Procesor: Intel Core i7-8700K lub AMD Ryzen 2700X

Grafika: GeForce RTX 3080 lub Radeon RX 6800 XT

Pamięć: 32 GB RAM + 90 GB na dysku SSD

Premiera Diablo 4 już w czerwcu

Jeśli twój komputer nie jest dość dobry, to masz jeszcze trochę czasu, by go unowocześnić, jako że premiera Diablo IV została zaplanowana na 6 czerwca. Poza pecetami gra trafi też na konsole tej i poprzedniej generacji, więc tak naprawdę opcji jest więcej. A ty wybierasz się do Sanktuarium?

Źródło: Blizzard