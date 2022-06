Maciej Piotrowski Diablo Immortal mnie przeraża...

Co najlepsze, Diablo Immortal to nie jest wcale taka zła gra jak początkowo można było sądzić. Pod względem mechanik, wyglądu i klimatu to „dobre, stare Diablo”, choć z pewnymi wyjątkami. Jako że to mobilna gra MMO należało przypuszczać, że na ekranie nie raz zapanuje tu chaos. I tak się właśnie dzieje, co szczególnie widać podczas starć drużynowych. Ogarnąć wzrokiem te wszystkie fajerwerki graficzne, które dzieją się wówczas na ekranie ciężko mi było na dużym monitorze. Przypuszczam więc, że na smartfonie nie jest lepiej.



Niestety, nie było mi dane tego sprawdzić, bo jak się okazało mój telefon – Samsung Galaxy S10e nie znajduje się na liście wspieranych urządzeń. Dlatego jedyną opcją była dla mnie zabawa na pececie. Szkoda, że ta wersja nie została jeszcze tak dopracowana przez co cierpi srodze na szereg różnych bolączek – od nieco udziwnionego sterowania, przez które można nieźle się pogubić podczas walki (przypadkowo uruchamiane okna i mało precyzyjna kontrola nad postacią) po problemy z grafiką (polecam wyłączyć opcję HDR w systemie).





Tak wygląda gra gdy w systemie włączona jest opcja HDR



O dziwo, mimo tych baboli, nieraz całkiem irytujących, gra mi się w Diablo Immortal na komputerze całkiem fajnie. Czemu więc ten tytuł mnie przeraża? Ano przez ogrom najróżniejszych walut i powiązanych z tym mikropłatności. I nie chodzi już o to, że mobilny "diabełek" tylko udaje przystępnego, że niby da się przejść fabułę bez sięgania do portfela i spokojnie pykać sobie w wolnym czasie jak nam pasuje.



Boję się o to czy aby Blizzard tym ruchem nie przetrze szlaków dla innych dużych marek. I wiem, że te już są obecne na smarfonach, ale mam tu na myśli coś zamiast np. Assassin Creed mobile zamiast dużej odsłony gry. Szczególnie, że gracze niby narzekają, niby złorzeczą, a i tak część z nich prędzej czy później sięga po kartę kredytową. No bo skądś przecież ta potęga finansowa rynku gier mobilnych się wzięła, nieprawdaż?



Może faktycznie jestem już za stary na granie, ale ja wolałbym jednak gdyby to Diablo Immortal było płatne, a owe mikropłatności zupełnie opcjonalne, bez wpływu na rozwój postaci czy jej ekwipunek. I dlatego, uwzględniając napakowanie tej gry mikropłatnościami, moja ocena Diablo Immortal to 3,3/5.