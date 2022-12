Data premiery Diablo IV wreszcie została oficjalnie ujawniona. Blizzard wykorzystał w tym celu świetny zwiastun, którym pochwalił się podczas wydarzenia The Game Awards 2022.

Premiera Diablo IV – wreszcie wiemy kiedy

Blizzard wykorzystał galę The Game Awards 2022, by ujawnić wreszcie datę premiery swojej najbardziej wyczekiwanej gry na horyzoncie. Po latach czekania mogę więc teraz oficjalnie zapowiedzieć, że Diablo IV ukaże się 6 czerwca 2023 roku. Niezmiennie listę platform docelowych tworzą pecety oraz konsole PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S i Xbox One.

Termin premiery został zaprezentowany jako zwieńczenie genialnego, wyjątkowo klimatycznego zwiastuna. Obejrzyj go już teraz…

Zobacz najnowszy zwiastun Diablo 4 – z The Game Awards 2022:

Diablo IV to gra, na którą warto czekać

Choć nie wszystkie poprzednie zapowiedzi związane z grą Diablo IV były przez graczy odbierane pozytywnie, ostatnie wieści napawają optymizmem. Niedawno testowa wersja tej produkcji trafiła do pierwszej grupy dziennikarzy, a ci podzielili się już swoimi wrażeniami. Nie szczędzą pochwał i podkreślają, że Blizzard wysłuchał opinii i skarg, czego efektem jest między innymi pełen powrót do mrocznego klimatu znanego z poprzednich odsłon.

A ty czekasz?

Źródło: Blizzard, The Game Awards