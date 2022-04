Diablo Immortal ukaże się na PC, by choć trochę umilić graczom oczekiwanie na premierę czwartej części. Okazuje się, że będzie to gra wyjątkowo łaskawa dla komputerów.

Gra Diablo Immortal łaskawa dla komputerów

Pierwsza zapowiedź Diablo Immortal spotkała się z nieszczególnie ciepłym przyjęciem, a to dlatego, że fanom czekającym na „Czwórkę” Blizzard postanowił zaserwować… grę mobilną. Od kilku dni wiemy jednak, że tytuł ten trafi też na pecety, co momentalnie zwiększyło zainteresowanie. Kolejna dobra wiadomość jest taka, że wymagania nie będą należeć do najwyższych.

Diablo Immortal to gra zaprojektowana tak, by działać na smartfonach. Nic dziwnego więc, że do uruchomienia jej na komputerze wystarczy kilkuletni procesor Core i3 i zintegrowana grafika Intela. W pełni komfortowe warunki do zabawy zapewni z kolei pecet wyposażony w i-piątkę oraz grafikę pokroju GTX-a 770 lub RX-a 470. Konkretnie wygląda to następująco…

Diablo Immortal – wymagania wersji PC:

Wymagania minimalne:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 7

Procesor: Intel Core i3 lub AMD FX-8100

Karta graficzna: GeForce GTX 430 lub Radeon HD 6850 lub Intel HD Graphics 530

Pamięć: 4 GB RAM

Wymagania zalecane:

System operacyjny: 64-bitowy Windows 11

Procesor: Intel Core i5 lub AMD Ryzen 5

Karta graficzna: GeForce GTX 770 lub Radeon RX 470

Pamięć: 8 GB RAM

2.06.2022 – zapamiętaj tę datę

Gracze czekający na Diablo Immortal powinni zapamiętać datę 2 czerwca. Tego dnia swoją premierę będzie miała mobilna wersja gry, a pecetowa wejdzie w fazę publicznych testów. Rozpocznie się mianowicie otwarta beta, mająca pomóc w odnalezieniu ostatnich błędów i problemów. To doprowadzić ma do debiutu pełnej wersji w niedalekiej przyszłości. W planach jest również umożliwienie wspólnej rozgrywki na komputerach i smartfonach.

Przypomnijmy, że Diablo Immortal do MMORPG w formacie free-to-play. Zaoferuje nową historię, rozgrywającą się między wydarzeniami z drugiej i trzeciej części serii oraz pozwoli odwiedzić 8 unikalnych stref i reprezentować jedną z 6 kultowych klas. Będziemy dołączać do 8-osobowych drużyn i nawet 150-osobowych klanów, by brać udział w konflikcie pomiędzy frakcjami Shadows i Immortals.

Na potrzeby pecetowej wersji ekipa Blizzard przygotowała dwa modele sterowania: klawiszami WASD i myszką. Wśród pozostałych zmian odnajdujemy między innymi przeskalowany interfejs – tak, by pasował do większych, komputerowych ekranów.

Źródło: Wccftech, Blizzard