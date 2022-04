Blizzard w końcu ujawnił datę premiery Diablo Immortal. Jednoczenie postanowił zaktualizować listę platform docelowych gry i to akurat powinno wiele osób ucieszyć.

Kiedy premiera Diablo Immortal?

Diablo Immortal to jeden z tych projektów, nad którymi twórcy pracują dłużej niż pierwotnie zakładali. Niektórzy zapewne pamiętają, że opóźnienie premiery ogłaszano jeszcze w połowie zeszłego roku. Aż do dziś nie wiedzieliśmy kiedy można będzie rozpocząć zabawę. Wydany komunikat brzmi nieźle, Diablo Immortal ma bowiem zadebiutować 2 czerwca.

Tym samym Blizzard dotrzyma deklaracji mówiących o premierze w pierwszej połowie tego roku. Co więcej, pokusił się o niespodziankę. Diablo Immortal zapowiadano jako projekt na urządzenia mobilne z systemami Android oraz iOS. Ostatecznie zagrają również posiadacze PC (też już 2 czerwca, ale zaczną od otwartych beta-testów).

Diablo Immortal zwiastun i gameplay

Twórcy już chwalą się przyjęciem Diablo Immortal

Chociaż niektórzy wciąż krzywią się na rozmowy o grach mobilnych, te cieszą się ogromną popularnością. A w tym przypadku dodatkowo mamy do czynienia z bardzo silną, rozpoznawalną marką. Blizzard pochwalił się, że już ponad 30 mln graczy zarejestrowało się wstępnie i tym samym wyraziło zainteresowanie Diablo Immortal.

„Demony z Płonących Piekieł czekają na zgładzenie w najbardziej rozbudowanej grze z serii Diablo, jaką kiedykolwiek wydała firma Blizzard. Jako że jest to pierwsza gra Blizzarda zaprojektowana od podstaw z myślą o urządzeniach mobilnych, ważne było dla nas dostarczenie wrażeń godnych tej marki. Dlatego też przeprowadziliśmy wiele testów, uwzględniliśmy mnóstwo opinii i stworzyliśmy grę, którą z wielką radością dzielimy się z graczami. Nie możemy się doczekać, kiedy wydamy tę niesamowitą odsłonę serii Diablo. Niecierpliwie czekamy, by dołączyć do wszystkich w Sanktuarium.” - Mike Ybarra, prezes Blizzard Entertainment

Diablo Immortal będzie grą MMOARPG oferowaną w formule free to play, która „zapewnia zupełnie nowe dla serii doświadczenia społecznościowe”. Będą grupowe wyzwania dla ośmioosobowych oddziałów i klany dla maksymalnie 150 znajomych. W pracach nad grą udział bierze także NetEase.

Czekacie? Czy może jednak wyglądacie wyłącznie Diablo 4? Na ten tytuł trzeba będzie jednak poczekać dłużej.

Źródło: Diablo Immortal, Game Informer