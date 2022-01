Choć niektórym trudno może być w to uwierzyć, Diablo jest z nami już ćwierć wieku. Z drugiej strony można by powiedzieć, że zaledwie ćwierć wieku, szczególnie gdy weźmie się pod uwagę to, jak wiele innych projektów zainspirowała ta marka.

Kiedy zadebiutowało Diablo? Odpowiedź nie jest taka prosta

Historia premiery pierwszej części Diablo jest dość zawiła i za ten „szczególny dzień” można przyjąć kilka różnych dat. Jako tako pierwsze egzemplarze pojawiły się pod koniec 1996 roku i sam Blizzard – raczej symbolicznie – świętuje rocznice 31 grudnia. Informacja prasowa o tym, że gra jest już dostępna – została natomiast rozesłana 3 stycznia 1997 roku i to kolejna potencjalna data. Można również odnaleźć wiadomości, według których to 6 stycznia ten hack’n’slash rzeczywiście rozpoczął podbijanie świata.

Jakkolwiek by tego nie liczyć, mniej więcej teraz mija właśnie 25 lat, odkąd możemy przemierzać mroczne zakątki Sanktuarium, przedzierając się przez hordy demonicznych postaci pod batem tytułowego Diablo. Skoro już przy tym jesteśmy, to warto przy okazji zaznaczyć, że inspiracją dla tytułu była… Mount Diablo – położona w północnej Kalifornii góra, niedaleko której mieszkał (i tworzył koncepcję gry) David Brevik.

Diablo w rankingu popularności

Dziś Diablo to szalenie popularna marka, ale wcale nie znajduje się na szczycie najlepiej sprzedających się serii gier w historii. Nie jest nawet szczególnie blisko tego szczytu. Łączna suma kupionych egzemplarzy na poziomie 50 milionów sprawia, że Diablo plasuje się w okolicach 50. miejsca w takim rankingu. Mimo to jest to świetny wynik, gdy weźmie się pod uwagę fakt, że jak dotąd ukazały się zaledwie trzy części.

Ciekawostka – to 10 najlepiej sprzedających się marek w świecie gier: Mario (ponad 759 mln sprzedanych egzemplarzy) Tetris (495 mln) Call of Duty (400 mln) Pokemon (380 mln) Grand Theft Auto (355 mln) FIFA (325 mln) Minecraft (238 mln) Wii (202,5 mln) LEGO (200 mln) The Sims (200 mln)

Warto na koniec nadmienić, że mniej więcej połowę spośród tych 50 milionów sprzedanych egzemplarzy wygenerowała część trzecia.

Na początku było Diablo. A co potem?

Co zdarzyło się po styczniowym debiucie gry? Jeszcze w tym samym roku ukazało się rozszerzenie Hellfire z nową klasą postaci, kawałkiem historii i dwoma lochami. Trzy lata później doczekaliśmy się natomiast premiery pełnoprawnej kontynuacji, a więc Diablo II. Ta przyniosła ze sobą spore poprawki zarówno w zakresie gameplayu, jak i fabuły, a dla wielu pozostaje jedną z najlepszych gier w historii. Po roku zadebiutowało rozszerzenie Lord of Destruction, po którym seria zapadła w sen. Na wielki powrót – wraz z premierą „trójki” – musieliśmy czekać aż do 2012 roku.

O tym, jak bardzo wyczekiwane było Diablo III, najlepiej świadczy fakt, że w ciągu pierwszych 24 godzin rozeszło się aż 3,5 miliona egzemplarzy, co wówczas stanowiło absolutny rekord. W 2014 roku pojawiło się rozszerzenie Reaper of Souls, a trzy lata później zadebiutowała jeszcze paczka Rise of the Necromancer. Aktualnie czekamy na część czwartą, która znajduje się już w produkcji. Trwają również prace nad mobilną odsłoną zatytułowaną Diablo Immortal, a katalog marki zamyka solidnie odświeżona wersja „dwójki”, czyli Diablo II: Resurrected.

Marka Diablo zainspirowała również wielu twórców. Torchlight, Path of Exiles czy całkiem niedawno wydany Hades to tylko kilka przykładów. Ba, niewielkim ryzykiem będzie obarczone stwierdzenie, że Blizzardowi udało się zdefiniować gatunek. Tymczasem…

Początkowo gra miała wyglądać zdecydowanie inaczej. Przede wszystkim rozgrywka miała odbywać się nie w czasie rzeczywistym, lecz w turach, a bohater miał reprezentować jedną, ściśle określoną rasę (wojownika). Ostatecznie postanowiono inaczej i być może właśnie dzięki tym decyzjom słowo „Diablo” po dziś dzień wywołuje takie wypieki na twarzy.

Źródło: informacja własna, Blizzard