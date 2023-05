Jeśli w czerwcu wykupiłeś Disney+ na rok, to rozważ anulowanie pakietu przed upływem dwunastu miesięcy. W innym razie za dalsze korzystanie z serwisu możesz zapłacić więcej niż to konieczne.

Warto anulować Disney+. By płacić mniej

Gdy serwis debiutował w Polsce 14 czerwca, wiele osób zdecydowało się na wykupienie dostępu na 12 miesięcy z góry. Nic dziwnego – cena Disney+ na rok wynosiła zaledwie 229 złotych, co oznaczało, że niejako cztery miesiące dostawało się w prezencie. Jeśli też się na to skusiłeś, to dobrym pomysłem może okazać się anulowanie pakietu przed końcem okresu promocyjnego.

W mailach rozsyłanych do użytkowników właściciele serwisu Disney+ informują, że osoby, które nie anulują dostępu, zostaną automatycznie przełączone na rozliczanie miesięczne. Oznacza to, że za 13. miesiąc korzystania z usługi zapłacisz już regularne 28,99 zł. Z całorocznego pakietu (który obecnie kosztuje 289,90 zł) będziesz mógł zaś skorzystać dopiero po upływie 30 dni.

No chyba, że zrezygnujesz – wówczas pakiet całoroczny (który w praktyce oznacza dwa miesiące dostępu za darmo) będziesz mógł wykupić zaraz po zakończeniu 12-miesięcznego okresu promocyjnego. Szkoda, że właściciele Disney+ nie chcą ponownie zorganizować promocji „12 za 8” (a serwis Wirtualnemedia donosi, że faktycznie nie chcą), ale dobre i to.

To jak anulować Disney+?

Aby anulować subskrypcję Disney+ należy wejść na oficjalną stronę serwisu i się zalogować, a następnie wybrać swój profil, przejść do zakładki „Konto”, a tam wcisnąć „Anuluj subskrypcję” i potwierdzić swoją wolę. Nic trudnego.

Źródło: informacja własna, Wirtualnemedia