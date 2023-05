Nie wiesz co obejrzeć w weekend? Amazon Prime Video wprowadził wypożyczalnię filmów, w której kinowe hity można kupić już za 3 zł. To oferta, w której znajduje się mnóstwo produkcji, gdzie każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

Wypożyczalnia filmów na platformie VOD Amazon Prime Video to nowa funkcja, która może pomóc w odpowiedzi na pytanie, które wielu zadaje sobie każdego wieczora – “co dziś obejrzeć”? Lista produkcji możliwych do wypożyczenia lub kupienia jest bardzo obszerna, a poza tym – usługa oferuje konkurencyjne ceny.

Wypożyczenie filmu za 3 zł

Żeby być dokładnym – 2,99 zł. Tyle dokładnie kosztuje wypożyczenie nawet najnowszych produkcji udostępnionych w ramach nowej wypożyczalni filmów w Amazon Prime Video. Cena jest konkurencyjna z innymi platformami obecnymi na polskim rynku, jak np. Player czy Apple TV+.

Pojawienia się nowej usługi na platformie założonej przez Jeffa Bezosa można było się spodziewać po ostatnim uruchomieniu nowych subskrypcji np. na produkcje MGM. Taki ruch nie dziwi też z uwagi na to, że nowa dla Polaków funkcjonalność istniała już wcześniej w zagranicznych wersjach platformy. Było więc kwestią czasu rozwinięcie usługi o pożądany dodatek.

Jak wypożyczyć film na Amazon Prime Video?

Jeśli zastanawiasz się, co dziś obejrzeć i planujesz wypożyczyć film na Amazon Prime Video, wystarczy uruchomić aplikację platformy i wybrać zakładkę Sklep, a w niej Wypożycz lub kup. W tym miejscu znajduje się pełna lista produkcji możliwych do wypożyczenia lub kupienia. Aby to zrobić – wybierz film, a następnie użyj przycisku Wypożycz. Gotowe, film jest w twojej bibliotece i możesz go obejrzeć w ciągu kolejnych 30 dni, ale po uruchomieniu pozostanie już tylko 48 godzin.

Wiele produkcji, które znajdziemy w ofercie platformy obejrzymy w wysokiej jakości UHD. Należy jednak zwracać uwagę na lektora i ewentualny język napisów przed wypożyczeniem lub kupieniem filmu.

Wśród największych hitów, które można obejrzeć za mniej niż 3 zł można wymienić m.in. serię z Jamesem Bondem, Venom 2, Creed II, Top Gun: Maverick, Spider-Man: Bez drogi do domu i wiele innych.