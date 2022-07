Ile kosztuje Disney+ w Polsce? Cena jest jak najbardziej atrakcyjna, ale sprawdźmy też, jak wygląda to w porównaniu z konkurencją. Oto wszystko, co warto wiedzieć na ten temat.

Disney+: cena w 2022 roku w porównaniu z konkurencją

Serwis, będący domem dla takich marek jak Marvel, Star Wars, Pixar czy National Geographic, oficjalnie wystartował w Polsce. W związku z tym wiele osób zastanawia się, ile kosztuje Disney+ na miesiąc. Odpowiedź brzmi: 28,99 zł, co jest naprawdę atrakcyjną ofertą.

HBO Max jest o złotówkę droższy, z kolei tyle samo, co za Disney+, trzeba zapłacić za podstawowy pakiet Netflix (który wprawdzie oferuje szerszy katalog, ale z ograniczoną jakością, a za porównywalną jakość życzą tu sobie przeszło dwa razy więcej). Zobacz nasze porównanie, jeśli zastanawiasz się czy wybrać Disney Plus czy Netflix.

A ile kosztuje Disney+ na rok?

Nie dość, że Disney+ jest tańszy od Netfliksa, to jeszcze – w przeciwieństwie do niego – abonament możesz opłacać nie tylko co miesiąc, ale też za rok z góry. Jest to naprawdę dobra opcja – szczególnie, że możesz wówczas liczyć na prawie 17% rabatu, co przekłada się na 2 miesiące dostępu do serwisu gratis. A zatem podsumujmy…

Disney Plus - cena (2022): cena Disney+ na miesiąc wynosi 28,99 zł

cena Disney+ na rok wynosi 289,90 zł

Porównując raz jeszcze, HBO Max oferuje jeszcze większy rabat (roczny abonament można wykupić za 234,99 zł). Z kolei Netflix (w zależności od wybranego planu) kosztuje od 348 do 720 złotych na rok.

To otrzymujemy w zamian, czyli oferta Disney Plus w Polsce

Podsumujmy teraz w skrócie to, co otrzymujemy w zamian za opłacanie abonamentu. Każdy użytkownik Disney+ w Polsce może liczyć na to samo, a więc na:

katalog liczący ok. 1700 filmów i seriali,

materiały w rozdzielczości od HD (720p) do 4K (2160p), także z HDR,

możliwość oglądania na 4 urządzeniach równocześnie,

możliwość pobierania filmów i seriali do późniejszego oglądania bez dostępu do Internetu

oraz możliwość utworzenia 7 profili (w tym: dziecięcych).

Serwis Disney+ bez problemu działa na większości popularnych urządzeń. To między innymi komputery (na których skorzystamy z usługi z poziomu przeglądarki internetowej), smartfony i tablety z Androidem oraz urządzenia Apple, telewizory Smart TV z Androidem i autorskimi systemami (w tym LG webOS, Samsung Tizen i Panasonic MyHomeScreen), przystawki Smart TV i konsole do gier.

Jeśli zaś chodzi o katalog, to możemy liczyć na klasyczne bajki studia Pixar oraz Disney i nowości tych wytwórni, wszystkie filmy pełnometrażowe z uniwersum Gwiezdnych wojen i najnowsze seriale spod tego znaku, filmowe i serialowe hity z uniwersum Marvela, kultowe seriale z kolekcji STAR oraz programy popularno-naukowe z biblioteki National Geographic.

Jak wykupić Disney+? Opcji jest kilka

Dostęp do serwisu Disney+ można uzyskać między innymi poprzez dodanie go do swojego abonamentu telewizyjnego / telefonicznego. Taką ofertę mają między innymi Netia, Plus i Polsat Box.

Abonament Disney Plus naturalnie opłacić można też normalnie (to znaczy samodzielnie) przy użyciu kilku różnych środków płatniczych. Listę tworzą cztery elementy:

karty kredytowe i debetowe Visa

karty kredytowe i debetowe MasterCard

karty kredytowe i debetowe Amex

cyfrowy portfel PayPal

Konieczne jest podpięcie danego środka, ponieważ subskrypcja Disney+ odnawia się automatycznie. Oznacza to, że nie musisz nic robić, aby kontynuować korzystanie z serwisu. Oczywiście…

W każdym momencie możesz zrezygnować – jak anulować Disney+?

Aby anulować swoją subskrypcję należy zalogować się na konto Disney+ na komputerze lub smartfonie, wybrać swój profil i opcję „Konto”. W obszarze „Subskrypcja” wybrać swoją subskrypcję i wcisnąć „Anuluj subskrypcję”, a następnie zatwierdzić wybór, opcjonalnie wypełniając ankietę.

Po wykonaniu tych czynności z serwisu możesz korzystać do końca okresu rozliczeniowego. Oczywiście taką anulowaną subskrypcję możesz też w każdej chwili wznowić. Możesz również całkowicie usunąć swoje konto. W tym celu wybierz swój profil i „Konto”, a następnie w sekcji „Ustawienia” wybierz „Usuń konto”. Serwis przeprowadzi cię wówczas przez cały proces.

