Netflix czy Disney+? Który serwis streamingowy ma do zaoferowania więcej i… komu konkretnie? No i jak na ich tle wypada HBO Max? Postanowiliśmy się przyjrzeć tym usługom z bliska – oto co ustaliliśmy.

Netflix, Disney+, HBO Max… - najlepsze serwisy streamingowe w Polsce

Netflix dostępny jest w Polsce najdłużej, Disney+ – najkrócej (jego premiera odbyła się 14 czerwca). Nieco wcześniej zadebiutował serwis HBO Max, będący następcą dłużej już obecnego HBO Go. Nie dziwi więc ugruntowana pozycja tego pierwszego, ale nie spoczął on już czasem na laurach? Czy te nowe usługi mają argumenty, by zdetronizować króla? Przyjrzeliśmy się temu!

Od razu na początku zachęcam do zerknięcia na tabelkę podsumowującą wszystkie kluczowe informacje i porównującą Netflix oraz inne serwisy streamingowe – to dla tych, którzy nie chcą za dużo czytać. Jeśli jednak liczysz na szczegółowe omówienie oferty, to pod tabelką znajdziesz to, czego szukasz.

Netflix vs Disney+ vs HBO Max – porównanie oferty Netflix (Podstawowy) Netflix (Standard) Netflix (Premium) Disney+ HBO Max Katalog (w przybliżeniu): 3800 filmów + 1700 seriali 3800 filmów + 1700 seriali 3800 filmów + 1700 seriali 1200 filmów + 500 seriali 1200 filmów + 500 seriali Jakość wideo: SD (480p) SD (480p) – FHD (1080p) SD (480p) – 4K (2160p) + HDR HD (720p) - 4K (2160p) + HDR SD (480p) – 4K (2160p) + HDR Dźwięk przestrzenny: brak brak Dolby Atmos Dolby Atmos (aktualnie brak tytułów) Dolby Atmos Możliwość oglądania offline: tak tak tak tak tak Kompatybilne urządzenia: PC, Android, iPhone/iPad, Smart TV (LG, Samsung, Panasonic, Hisense), Android TV, Apple TV, Fire TV, PS5, PS4, XSX|S, XOne PC, Android, iPhone/iPad, Smart TV (LG, Samsung, Panasonic, Hisense), Android TV, Apple TV, Fire TV, PS5, PS4, XSX|S, XOne PC, Android, iPhone/iPad, Smart TV (LG, Samsung, Panasonic, Hisense), Android TV, Apple TV, Fire TV, PS5, PS4, XSX|S, XOne PC, Android, iPhone/iPad, Smart TV (LG, Samsung, Panasonic, Hisense), Android TV, Apple TV, Fire TV, PS5, PS4, XSX|S, XOne PC, Android, iPhone/iPad, Smart TV (LG, Samsung), Android TV, Apple TV, PS5, PS4, XSX|S, XOne Liczba urządzeń: 1 2 4 4 3 Liczba profili: 5 5 5 7 5 Cena za miesiąc: 29 zł 43 zł 60 zł 28,99 zł 29,99 zł Cena za rok: 348 zł 516 zł 720 zł 289,90 zł 234,99 zł

Netflix kontra Disney+ kontra HBO Max – jakość filmów i seriali

Katalogi poszczególnych serwisów można porównywać na co najmniej dwa sposoby. Pierwszym – znacznie prostszym – jest po prostu zestawienie liczbowe. Z takiego pojedynku bezsprzecznie zwycięsko wychodzi Netflix, którego biblioteka liczy sobie około 5500 pozycji. Tymczasem zarówno Disney+, jak i HBO Max mają do zaoferowania mniej niż 2000 tytułów. Wolniej też zyskują kolejne, co każe spodziewać się, że różnica będzie tylko rosła.

Same liczby na dobrą sprawę mówią nam jednak niewiele, choćby dlatego, że katalog Netfliksa jest na przykład pełen niszowych dokumentów. Z jednej strony: dobrze, że jest dla nich miejsce, z drugiej – nie jest to raczej dla wielu osób powód, który zadecyduje o wykupieniu abonamentu.

Katalog Netflix – najbardziej różnorodny

Netflix ma też jednak zdecydowanie najbardziej różnorodny repertuar. Coś dla siebie są tu w stanie znaleźć właściwie miłośnicy każdego gatunku. Ma też wiele produkcji oryginalnych (od rozmaitych filmów z gwiazdorską obsadą, po seriale pokroju Stranger Things, Wiedźmin, Squid Game, Ty, Peaky Blinders, The Crown, The Umbrella Academy, Ozark, Bridgertonowie, BoJack Horseman czy antologia Miłość, śmierć i roboty). Częste aktualizacje sprawiają, że wciąż jest tu coś do obejrzenia

Katalog Disney+ – dla wybranych

Mocnym magnesem przyciągającym do serwisu Disney+ są natomiast kompletne kolekcje filmów i seriali fantastycznych – takich marek jak Marvel czy Star Wars. Co więcej, hity zasilają katalog usługi już po upływie kilkudziesięciu dni od premiery kinowej. To też miejsce, w którym znajdziesz klasyczne i zupełnie nowe bajki wytwórni Disney i Pixar, kultowe seriale STAR (w tym Family Guy, Futurama, Chirurdzy, Simpsonowie i Z Archiwum X) oraz programy dokumentalne i przyrodnicze z oferty National Geographic.

Katalog HBO Max – same konkrety

Jest też wreszcie HBO Max, które również błyskawicznie udostępnia abonentom kinowe hity – w tym przypadku wytwórni Warner Bros. (co ostatnio stało się na przykład z trzecią częścią Fantastycznych zwierząt). Znajdziemy tu zresztą całą kolekcję Harry’ego Pottera, jak i na przykład Władcy Pierścieni. Do tego dochodzą popularne seriale, takie jak Irma Vep, Opowieść podręcznej, Euforia, Westworld, Wychowane przez wilki, Barry, Prawi Gemstonowie, Sukcesja, Batwoman, Supergirl, Rick i Morty czy Dolina Krzemowa.

Jakość wideo w serwisach streamingowych

Również do jakości jednak można podejść dwojako. Bo choć teoretycznie wszystkie wymienione serwisy oferują rozdzielczość 4K i obraz HDR, a także dźwięk przestrzenny w formacie Dolby Atmos, to nie dotyczy to całych katalogów. I tak na przykład aktualnie wygląda to tak, że:

Netflix ma ponad 300 tytułów w jakości 4K / HDR i tyle samo tytułów z Dolby Atmos,

Disney+ ma około 400 tytułów w jakości 4K/ HDR, ale żadnych tytułów z Dolby Atmos,

HBO Max ma około 30 tytułów w jakości 4K / HDR i około 25 tytułów z Dolby Atmos

Jak więc widzisz, Disney+ ma nie tylko najwięcej treści w wysokiej jakości, ale też stanowią one największy odsetek całego katalogu. Najsłabiej obecnie wypada zaś HBO Max, choć ma się to podobno niebawem zmienić.

Jakie urządzenia są kompatybilne? Na ilu można oglądać treści?

Ważne jest, by mieć co oglądać, ale istotne jest również to, jak i na czym można to robić. Pod względem listy kompatybilnych urządzeń usługi wypadają bardzo podobnie. Wszystkie serwisy mają dobrze działające strony internetowe (do oglądania na komputerze) i dobre aplikacje mobilne, a do tego Netfliksa i Disneya uruchomimy na prawie każdym telewizorze i większości przystawek Smart TV. HBO Max z kolei bez problemu zadziała na odbiornikach LG, Samsung i tych z systemem Android TV (choć zdarzają się narzekania na aplikacje HBO).

Odrębną kwestią pozostaje to, na ilu urządzeniach naraz można oglądać treści (co w prostej linii łączy się z tym, ilu użytkowników może korzystać z jednego abonamentu). W przypadku Netfliksa jest to zależne od wybranego planu (Podstawowy – 1, Standard – 2, Premium – 4), przy czym właściciele tego serwisu intensywnie walczą ze współdzieleniem kont. Lepiej wygląda to w przypadku HBO Max i Disney+, gdzie za niespełna 30 złotych możemy oglądać filmy i seriale równocześnie na (odpowiednio) 3 i 4 urządzeniach.

Dodajmy jeszcze, że Netflix i HBO Max pozwalają na utworzenie maksymalnie 5 profili, a Disney+ aż 7. We wszystkich przypadkach możliwe jest także stworzenie konta dziecięcego (z treściami bezpiecznymi dla najmłodszych). Wszystkie trzy aplikacje pozwalają również na oglądanie treści bez dostępu do Internetu (tryb offline wymaga oczywiście wcześniejszego pobrania filmów i seriali).

Kryterium ostateczne: cena

Wiesz już, na co ty możesz liczyć. A ile liczą sobie za to wszystko właściciele serwisów? Netflix jest zdecydowanie najdroższą spośród trzech omawianych usług. Najwyższy pakiet – Premium – kosztuje aż 60 zł miesięcznie, podczas gdy pełna oferta Disney+ i HBO Max dostępna jest już za połowę tej kwoty. Tyle też kosztuje podstawowy pakiet Netfliksa, ograniczony jednak do jednego urządzenia i jakości SD.

Co więcej, Netflix nie oferuje żadnych zniżek dla osób, które chciałyby opłacić abonament za rok z góry. Tymczasem i Disney+, i HBO Max pozwalają w ten sposób sporo zaoszczędzić. Pierwszy serwis daje dwa miesiące gratis (czyli 17% rabatu), drugi – aż cztery (czyli 34% rabatu). W efekcie roczny dostęp do VOD kosztuje tu odpowiednio 290 i 235 złotych, podczas gdy najtańszy pakiet Netfliksa uszczupli nasz budżet o 350 złotych, a najdroższy – o ponad 700 zł.

A zatem czy warto? Który serwis wypada najlepiej?

Każdy z tych trzech serwisów zasługuje na rekomendację, choć żaden z nich nie jest dla każdego. Najbardziej uniwersalny jest Netflix – pełen „zabijaczy czasu”, niejednokrotnie wysokiej jakości. HBO Max stanowi alternatywę dla Netfliksa, w której bardziej niż na ilość, stawia się na jakość (choć niekoniecznie samego wideo). Z kolei Disney+ jest najlepszym miejscem dla miłośników fantastyki i jedyną destynacją dla fanów Gwiezdnych Wojen czy Marvela.

Oczywiście jest też wiele innych serwisów VOD w Polsce. Ci, którzy nie odnajdują niczego dla siebie w usługach Netflix, Disney+ czy HBO Max, mogą wybrać Amazon Prime Video, Player czy Apple TV+. A ty – z jakiego serwisu korzystasz?