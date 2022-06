Disney+ bije rekordy oglądalności. HBO Max daleko w tyle

Wraz z pojawieniem się Disney+ na polskim rynku VOD doszło do wyłonienia kolejnego lidera oglądalności. Nowy gracz zgromadził na swoim koncie rekordowe wyniki, zostawiając w tyle HBO Max, które debiutowało u nas w marcu tego roku.

Disney+ – prawie 2 miliony w jeden tydzień

1,9 mln osób przyciągnęła platforma w pierwszym tygodniu swojej obecności w Polsce. Jest to wynik co najmniej zadowalający, biorąc pod uwagę, że konkurent z branży – HBO Max – w okresie 7 kolejnych dni od premiery mógł pochwalić się widownią skromniejszą o 700 000 osób. Zasadnym wydaje się zaznaczyć jednak, że HBO Max zadebiutowało w Polsce jako

rozwinięcie znanego już HBO Go; Disney+ jest zaś zupełnie nową platformą.

Rezultaty przeprowadzonych badań skomentował Michał Buszko – advanced measurement manager w Nielsen Holdings Inc.:

Polscy widzowie chętnie wypróbowali nowe treści oferowane przez Disney+. Już w dniu premiery z oferty wideo serwisu skorzystało prawie 400 tys. widzów. Widzowie, którzy zdecydowali się oglądać treści w serwisie, robili to średnio godzinę i 13 minut dziennie, co jest powyżej średniej oglądalności platform wideo OTT. Z punktu widzenia zwyczajów widzów, serwis wpisuje się w podobne rytuały jak inne serwisy z kategorii SVOD, takie jak Netflix czy HBO Max: widzowie preferują oglądanie ich na dużych ekranach; zdecydowanie też więcej czasu poświęcają w weekendy na korzystanie z nich.

W pierwszym tygodniu od premiery Disney+ przed telewizorami zasiadło 1,2 miliona widzów platformy, a przed komputerami – prawie 430 tysięcy. Ze smartfonów skorzystało 370 tys. użytkowników, z tabletów zaś – 63 tysiące.

Disney+ – oferta, która przyciąga

Oferta Disney+ obejmuje produkcje własne i licencjonowane marek Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic i Star. Znaleźć w niej można 800 filmów i ponad 1800 seriali.

Cennik serwisu prezentuje się następująco:

28,99 zł – miesięczny abonament,

289,90 zł – roczny abonament,

229,99 zł – roczny abonament w ramach oferty powitalnej (w przypadku rejestracji przed 13 czerwca 2022 roku).

Źródło: Nielsen