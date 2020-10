W serwisie Disney+ pojawiają się nie tylko nowe produkcje, ale i klasyki sprzed lat. Dotyczy to również bajek, przed kilkoma z nich wyświetlane będą komunikaty, które już teraz wywołują dyskusje.

Disney+ ostrzega o rasizmie i stereotypach w swoich bajkach

Niekoniecznie to nowe produkcje okazują się zawsze najprzyjemniejsze do oglądania. Abonenci Disney+ wracający samemu lub ze swoimi dziećmi do kilku klasycznych bajek otrzymują dość pokaźny komunikat ostrzegający przed niektórymi pojawiającymi się w nich treściami. W oficjalnej notce czytamy, że są to elementy określane jako „negatywne przedstawienia i/lub złe traktowanie ludzi czy kultur”, jest też mowa o stereotypach. Chodzi nie tylko o przedstawianie czy nawiązywanie do osób czarnoskórych, ale też Azjatów czy Indian.

Rasizm i stereotypy w starych bajkach, tu pojawią się ostrzeżenia:

Dumbo (1941 rok)

Piotruś Pan (1953 rok)

Zakochany kundel (1955 rok)

Księga dżungli (1967 rok)

Aryskotraci (1970 rok)

Dzięki temu starsze bajki nie znikną z Disney+

Jeszcze w zeszłym roku Disney+ zaczął wyświetlać krótką formułkę mówiącą o tym, iż dana produkcja przedstawiona jest w oryginalnym kształcie sprzed lat. Mamy zatem do czynienia kolejnym krokiem i wyraźnym doprecyzowaniem, o co tak naprawdę chodzi.

Co istotne, zarządzający Disney+ dość jasno sugerują, że brak omawianych ostrzeżeń skończyłby się usunięciem wyżej wymienionych bajek z katalogu serwisu (niektóre pozycje, chociażby Pieśń Południa z 1946 roku, nie przeszły zresztą weryfikacji w ogóle). Przyjęte rozwiązanie ma temu zapobiec, a jednocześnie zachęcać do dyskusji nad właściwymi postawami.

„Zamiast usuwać te treści chcemy uznać ich szkodliwy wpływ, uczyć się na ich przykładach i zainicjować rozmowę, aby wspólnie stworzyć bardziej integracyjną przyszłość.”

Dobra decyzja czy przesadna poprawność?

Źródło: Disney