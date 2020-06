The Mandalorian to jedna z najlepszych rzeczy, jakie przytrafiły się w ostatnich latach miłośnikom Gwiezdnych wojen. Dobra wiadomość jest taka, że na ciąg dalszy tej historii nie będą musieli czekać zbyt długo. …No chyba, że mieszkają w Polsce.

The Mandalorian – 2. sezon będzie gotowy na czas

Drugi sezon The Mandalorian został potwierdzony kilka miesięcy temu, ale ze względu na sytuację, z jaką mamy do czynienia na świecie, nie byliśmy pewni, czy twórcom uda się przygotować ciąg dalszy historii ze świata Star Wars na czas. Teraz wiemy już na szczęście, że to się uda i nowe odcinki – zgodnie z planem – zadebiutują w październiku.

Dobrą wiadomość przekazał producent serialu, Jon Favreau. Okazuje się, że The Mandalorian 2 nie podzieli losu wielu innych produkcji, które zaliczą obsuwy ze względu na pandemię – udało się to, ponieważ po pierwsze: zdjęcia na planie zakończono przed jej wybuchem, a po drugie: ekipy Lucasfilm oraz ILM świetnie radzą sobie z edycją, efektami i postprodukcją w trybie zdalnym.

Drugi sezon – jak zapowiedział Jon Favreau – będzie typową kontynuacją. To znaczy, że pojawią się nowi bohaterowie i nowe wątki, ale przede wszystkim doczekamy się pogłębienia historii dotychczasowych postaci. – „Mam nadzieję, że będziecie się bawić równie dobrze, co my podczas pracy nad tym wszystkim”.

Gdzie oglądać The Mandalorian? Kiedy oficjalna premiera w Polsce?

Serial The Mandalorian można oglądać wyłącznie na platformie Disney+ i tak samo będzie z jego drugim sezonem. Niestety serwis nie jest jeszcze dostępny w Polsce i prawdopodobnie nie zmieni się to aż do przyszłorocznej wiosny. W związku z tym – przynajmniej oficjalnie – nie ma możliwości, by obejrzeć tę osadzoną w uniwersum Gwiezdnych wojen produkcję w naszym kraju.

Źródło: What’s on Disney Plus, informacja własna

Czytaj dalej o filmach i serialach Star Wars: