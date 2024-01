Zamieszania dookoła daty premiery “Diuna: Część 2” ciąg dalszy – tym razem jednak na korzyść widzów. Sequel megaprodukcji zawita w polskich kinach wcześniej, niż planowano. Kiedy dokładnie?

Diuna 2 – przyspieszona premiera w Polsce

“Diuna: Część 2” to bez wątpienia jedna z najbardziej wyczekiwanych premier kinowych 2024 roku (choć pierwotnie jej debiut zaplanowano na rok poprzedni). I tym razem przychodzimy do Was z nowymi informacjami w zakresie daty premiery tytułu. Jak wspomnieliśmy na wstępie, obędzie się bez rozczarowań. Kontynuacja filmowej serii zagości bowiem na polskich salach kinowych nie w marcu, jak zapowiadano jeszcze niedawno, a w lutym – dokładnie 29 lutego.

Diuna 2 – nowy, japoński zwiastun

A na tym nie koniec dobrych wieści. Nowa data premiery “Diuna 2” została ogłoszona przy okazji prezentacji japońskiego zwiastuna produkcji. Co za tym idzie, możecie już rzucić okiem na kilka świeżutkich kadrów prosto ze świata pustynnego Arrakis. Trudno nie dostrzec w nich potwierdzenia dla słów Villeneuve’a, który zapowiadał, że kolejna odsłona filmowej serii znacznie podkręci tempo względem oryginału:

O czym opowie głośny sequel?

Dla tych zaś, którzy zainteresowali się tytułem po raz pierwszy, przypominamy krótki zarys fabuły, którą niebawem będzie żył cały filmowy świat:

»Diuna: Część druga« ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć.

Źródło: Warner Bros. Polska